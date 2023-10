IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Juventus podzielił się punktami z Atalantą

Hit Serie A z pewnością rozczarował kibiców

Znakomity występ Szczęsnego

Zabrakło jakości i emocji. Słaby mecz Atalanty i Juventusu

Pierwsza połowa meczu Atalanta – Juventus nie zachwyciła. Początkowa faza spotkania należała do gospodarzy, którzy zepchnęli Starą Damą do głębokiej defensywy i mieli jedną znakomitą okazję do objęcia prowadzenia. Jednak z czasem Bianconeri przejęli inicjatywę i to oni częściej rozgrywali piłkę. Mimo to nie stwarzali żadnych sytuacji bramkowych. 45 minut upłynęło głownie pod znakiem walki i niedokładności obu stron. Emocji było jak na lekarstwo.

Po zmianie stron nadal oglądaliśmy piłkarskie szachy. Na boisku było mnóstwo nieporadnej gry z obu stron, strat i walki. W tej części spotkania znacznie więcej próbowała kreować w ofensywie Atalanta, ale Juventus skutecznie się bronił. Na posterunku był też Szczęsny, który w jednej z sytuacji znakomicie wybronił strzał Muriela.

💪 ALEŻ TO BYŁA INTERWENCJA 🇵🇱 WOJCIECHA SZCZĘSNEGO! 😍



Bezbramkowy remis w hicie tej kolejki Serie A i duża w tym zasługa bramkarza Juventusu FC! 👏 Zobaczcie tę paradę po strzale piłkarza Atalanty Bergamo! 🤌 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/UWTem3sqjx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 1, 2023

La Dea do ostatnich minut próbowała przechylić szalę zwycięstwa, ale bezskutecznie. Stara Dama z kolei w końcowej fazie pojedynku ograniczyła się jedynie do defensywy. Mecz zapowiadany jako hit tej kolejki Serie A zdecydowanie rozczarował.