Atletico Madryt obserwuje sytuację portugalskiego skrzydłowego

Atletico Madryt może wybrać się na zakupy do Francji. Uwagę hiszpańskiego klubu przykuł bowiem skrzydłowy Olympique'u Lyon, Afonso Moreira - donosi Ekrem Konur.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Afonso Moreira na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt chce zaprezentować się z bardzo dobrej strony w nadchodzącym sezonie. W związku z tym hiszpański klub planuje dokonać kilku wzmocnień składu, jednocześnie starając się zatrzymać swoje największe gwiazdy. Trener zespołu Los Rojiblancos – Diego Simeone – liczy przede wszystkim na zwiększenie jakości w formacji ofensywnej.

Szczególną uwagę zwraca na pozycję skrzydłowego, gdzie jego zdaniem drużynie brakuje odpowiedniej głębi oraz konkurencji. Zdaniem mediów niewykluczone, że już wkrótce madrytczycy sięgną po jednego z najbardziej perspektywicznych ofensywnych zawodników młodego pokolenia, który gra obecnie w Ligue 1.

Jak informuje Ekrem Konur, Atletico może wyruszyć na zakupy właśnie do Francji. Według doniesień tureckiego dziennikarza na celowniku stołecznego klubu znalazł się bowiem Afonso Moreira, który aktualnie reprezentuje barwy Olympique’u Lyon. Pozyskanie 21-letniego Portugalczyka nie będzie jednak łatwym zadaniem. Zainteresowanie lewym napastnikiem wykazują również Manchester United oraz Bayer Leverkusen. Co ciekawe, to Niemcy są uznawani za faworyta w wyścigu o podpis utalentowanego piłkarza.

Moreira występuje w ekipie Les Gones od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się do Francji ze Sportingu Lizbona za około dwa miliony euro. Transfer okazał się bardzo udaną inwestycją, ponieważ wartość rynkowa zawodnika wzrosła już do 20 milionów euro. W minionym sezonie skrzydłowy rozegrał 37 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował jedenaście asyst. Kontrakt Portugalczyka z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co stawia Olympique Lyon w komfortowej pozycji negocjacyjnej.