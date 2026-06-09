AC Milan wkrótce będzie mógł ogłosić nowego transfer. Oliver Glasner odrzucił Feyenoord Rotterdam i jest zdecydowany na przejście do włoskiego zespołu. Trwają właśnie poważne rozmowy między stronami - donosi "FR12".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Oliver Glasner wybrał AC Milan!

AC Milan zaliczył fatalną końcówkę sezonu. Kiepskie wyniki sprawiły, że klub natychmiastowo pożegnał Massimiliano Allegriego. Od tygodni trwały w Mediolanie poszukiwania nowego trenera i wydaje się, że nic nie stoi już na przeszkodzie, aby wkrótce pojawił się oficjalny komunikat. „FR12” donosi, że Oliver Glasner wybrał Rossonerich, a strony od pewnego czasu prowadzą poważne rozmowy.

Wspomniane źródło zdradza, że Oliver Glasner odrzucił możliwość prowadzenia Feyenoordu Rotterdam. AC Milan jest klubem z wyższej półki, więc nic dziwnego, że szkoleniowiec wybrał właśnie ich. Rossoneri zatem stoją na dobrej drodze, aby zakończyć sagę. Tak naprawdę stronom pozostało jedynie uzgodnić warunki kontraktu.

Oliver Glasner po zakończeniu sezonu zdecydował się opuścić Crystal Palace. Angielski klub już w trakcie sezonu wiedział, że trener chce poszukać sobie nowego wyzwania. A takim właśnie będzie odbudowa AC Milanu. Austriak z pewnością chciałby przywrócić blask dawnych Rossonerich. Przed nim zatem mnóstwo ciężkiej pracy.

Jako szkoleniowiec Crystal Palace Oliver Glasner zasiadał na ławce od 2024 roku. Austriak wcześniej pracował w Eintrachcie Frankfurt, VfL Wolfsburg czy też w LASK Linz.