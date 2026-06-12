Wieczysta Kraków buduje kadrę na PKO Ekstraklasę. Tymczasem beniaminek poinformował o rozstaniu z dziewięcioma piłkarzami. Klub opuścili m.in. Jacek Góralski czy też Carlitos.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Oficjalnie: Wieczysta Kraków żegna dziewięciu piłkarzy

Wieczysta Kraków awansowała do PKO Ekstraklasy. Teraz przed klubem zadanie, aby zbudować odpowiedni skład na polską elitę. Beniaminek rozpoczął już wietrzenie kadry. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony dowiedzieliśmy się, że zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala pożegnało już dziewięciu zawodników.

Z drużyną Wieczystą Kraków nie będą współpracowali Carlitos oraz Jacek Góralski. Ponadto beniaminek PKO Ekstraklasy nie będzie korzystał także z usług Juana Romana, Daniela Mikołajewskiego, Tomasza Swędrowskiego oraz Michała Trąbki. Wszyscy z wymienionych piłkarzy zostali wolnymi agentami, po tym jak nie przedłużono z nimi wygasającej umowy.

Wieczysta Kraków również rozstała się z Eliassem Olssonem, Natanem Dzięgielewskim oraz Kamilem Soberką. Wszyscy wrócili do macierzystych klubów z wypożyczeń. Szwed ponownie przywitał Lechię Gdańsk, natomiast reszta ponownie trafiła do Górnika Zabrze. Beniaminek PKO Ekstraklasy podziękował wszystkim odchodzącym zawodnikom za awans do elity.

Możemy być pewni, że Wieczysta Kraków będzie szalała na rynku transferowym. W ostatnich latach klub pozyskiwał uznanych zawodników. Teraz po awansie do PKO Ekstraklasy z pewnością Wojciech Kwiecień sięgnie jeszcze głębiej do portfela.