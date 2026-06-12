Manchester United zaczął patrzeć w kierunku Bundesligi. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Bazoumana Toure. Gwiazda Hoffenheim jest także łączony z innymi klubami Premier League - donosi "Bild".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Bazoumana Toure wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United tego lata chciałby także wzmocnić pozycję skrzydłowego. Angielski klub przeczesuje rynek w poszukiwaniu odpowiedniego gracza i znalazł odpowiedniego kandydata w Bundeslidze. Dziennik „Bild” zdradza, że chodzi o Bazoumanę Toure. Gwiazda Hoffenheimu trafił do notesu Czerwonych Diabłów.

Transfer Bazoumany Toure jednak nie będzie tak prosty do zrealizowania dla Manchesteru United. Niemiecka prasa zdradza, że kluby z Premier League bacznie monitorują utalentowanego Iworyjczyka. Skrzydłowy znajduje się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu, Newcastle United oraz Brentfordu. Czerwone Diabły zatem muszą stoczyć trudną walkę o ten transfer.

Bazoumana Toure świetnym sezonie zapracował sobie na przeprowadzkę do lepszego zespołu. Zainteresowanie klubów Premier League nie powinno być zaskoczeniem. Pojawia się tylko pytanie, czy Manchester United nie byłby dla niego za wysokim progiem. Tam z pewnością Iworyjczyk miałby trudności z regularną grą w podstawowym składzie.

W minionej kampanii Bazoumana Toure rozegrał 32 spotkania w koszulce Hoffenheimu. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 12 asyst.