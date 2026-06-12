FC Barcelona ma plan na wielki transfer. Duma Katalonii zamierza najpierw sprzedać Alejandro Balde, a dopiero później ruszyć po Marca Cucurellę z Chelsea - przekazuje "Mundo Deportivo".

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Cucurella wzmocni FC Barcelonę, jeśli odejdzie Alejandro Balde

FC Barcelona aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Duma Katalonii sprowadziła już Anthony’ego Gordona. Ale to nie koniec ich wzmocnień. Jednych z priorytetów mistrzów Hiszpanii jest sprowadzenie Marca Cucurelli. Tymczasem „Mundo Deportivo” zdradza, że gwiazda Chelsea faktycznie może wylądować na Camp Nou, ale najpierw musi odejść Alejandro Balde.

Plan FC Barcelony polega na tym, aby zdobyć odpowiednie fundusze i zwolnić miejsce na lewej obronie. Jeśli jednak nie znajdzie się chętny na kupno Alejandro Balde, wtedy Duma Katalonii wycofa się z wyścigu po Marca Cucurellę. A Hiszpan nie może narzekać na brak zainteresowania. Obrońca The Blues ostatnio zaczął być łączony z Manchesterem United.

FC Barcelona jednak bardzo chce nawiązać współpracę ze swoim wychowankiem. Marc Cucurella pierwsze piłkarskie szlify zbierał w akademii Blaugrany. Sam zawodnik nie wiążę już przyszłości z Chelsea. Mistrz Europy jest gotowy wykonać kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze. Ale teraz uwaga gracza The Blues jest skupiona na Mistrzostwach Świata 2026.

W poprzednim sezonie Marc Cucurella rozegrał aż 50 spotkań w koszulce Chelsea. Reprezentant Hiszpanii strzelił jednego gola, a także zaliczył cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora The Blues na 50 milionów euro.