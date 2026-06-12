Ziółkowski wskazał wymarzony kierunek transferu. Odrzuca inne oferty

Jan Ziółkowski w obliczu niewielu szans w drugiej części sezonu zamierza tego lata opuścić AS Romę. Portal siamolaroma.it przekazuje najnowsze informacje w sprawie transferu Polaka. Odrzucił on już kilka ofert.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski odrzuca oferty. Chce trafić do Premier League

Jan Ziółkowski latem 2025 roku opuścił Legię Warszawa na rzecz przenosin do Włoch. Choć stołeczny klub chciał zatrzymać go na jeszcze jeden sezon, ten napierał na zagraniczny transfer i finalnie dołączył do AS Romy. Po obiecującym początku stoper przegrał rywalizację i w drugiej części kampanii grał bardzo niewiele. Swój debiutancki rok w ekipie z Rzymu zakończył z dorobkiem 23 występów.

Notowania Ziółkowskiego nie są jednak zbyt wysokie. Sam zawodnik rozumie, że w kolejnym sezonie też będzie miał problemy z regularnym graniem, dlatego chce odejść. AS Roma również się na to zgadza, gdyż szuka zarobku i widzi możliwość sprzedaży polskiego defensora za 20 milionów euro.

W temacie przyszłości Ziółkowskiego dzieje się sporo. Portal siamolaroma.it przekazuje najnowsze informacje – Polak miał już odrzucić oferty z Turcji oraz Hiszpanii. Priorytetowo traktuje przeprowadzkę na Wyspy Brytyjskie i liczy, że będzie mu dane zagrać w Premier League. Do tej pory był łączony przede wszystkim z Nottingham Forest.

W obliczu zmian w angielskim klubie temat wyhamował, ale na pewno nie upadł. Strony mogą jeszcze wrócić do rozmów. Ziółkowski chciałby dołączyć właśnie do Nottingham Forest i wyczekuje konkretnych działań ze strony jego potencjalnego pracodawcy.