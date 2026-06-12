Afera w Szwecji przed mundialem! Dziennikarze ujawnili notatki Pottera

Reprezentacja Szwecji zagra za kilka dni z Tunezją pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. Jak poinformował Piotr Piotrowicz, dziennikarz serwisu Sportbladet szpiegowali własnego selekcjonera.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Dziennikarze ze Szwecji szpiegowali Pottera. Wszystko ujawnili

Reprezentacja Szwecji pokonała Polskę w finale baraży i awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Na mundialu zagrają w grupie F, gdzie zmierzą się z Tunezją, Holandią oraz Japonią. Pierwszy mecz odbędzie się w poniedziałek (15 czerwca). Graham Potter i spółka powalczą o komplet punktów z Tunezją. Przed startem turnieju w drużynie Trzech Koron doszło do kuriozalnej sytuacji.

Na jednym z otwartych treningów dziennikarza serwisu Sportbladet zrobili zdjęcie asystentowi selekcjonera. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Sebastian Larsson trzymał wtedy notatki ze składem, jaki prawdopodobnie wybrał Graham Potter.

Szwedzki serwis poszedł o krok dalej i zdjęcie opublikował na pierwszej stronie piątkowego wydania. Z ujawnionego zdjęcia wynika, że w składzie reprezentacji Szwecji znajdzie się m.in. Alexander Isak, Viktor Gyokeres czy Isak Hien. Na ten moment nikt ze sztabu ani federacji nie odniósł się do wspomnianego wydarzenia. Natomiast kibice nie byli zadowoleni z działań szwedzkich dziennikarzy. Konsekwencje mogą być duże, ponieważ Tunezyjczycy mogą przygotować się do meczu konkretnie pod każdego zawodnika.

Kolejne mecze oprócz Tunezji odbędą się w dniach 20 czerwca ze Szwecją oraz 26 czerwca z Japonią.