Dembele stanął w obronie Mbappe. „Ludzie są wobec niego niesprawiedliwi”

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele i Kylian Mbappe

Ousmane Dembele broni Kyliana Mbappe

Reprezentacja Francji jest zaliczana do grona głównych faworytów do triumfu na mistrzostwach świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner drużyny Trójkolorowych – Didier Deschamps – dysponuje niezwykle szeroką oraz jakościową kadrą, która pozwala mu na komfortowy wybór zawodników na każdą pozycję. W drużynie nie brakuje światowej klasy gwiazd, a rywalizacja o miejsce w składzie jest ogromna. Jednym z najgłośniejszych nazwisk we francuskiej ekipie pozostaje Kylian Mbappe, który w ostatnim czasie znalazł się pod ostrzałem części kibiców.

27-letni napastnik, mimo znakomitych statystyk, jest krytykowany przez fanów Realu Madryt oraz reprezentacji Francji za swoje zachowanie na boisku. Według niektórych obserwatorów Mbappe zbyt rzadko angażuje się w grę defensywną i pressing, koncentrując się przede wszystkim na działaniach ofensywnych.

W obronie kolegi z drużyny narodowej postanowił stanąć Ousmane Dembele. – Ludzie są wobec niego niesprawiedliwi. Czasem bywają zbyt surowi tylko dlatego, że to Mbappe. Skupiają się na tym, czy zawiąże sznurowadła, czy nie, czy podciągnie skarpety, czy nie… To za dużo – stwierdził gwiazdor Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappe od lipca 2024 roku występuje w lidze hiszpańskiej. Wówczas przeniósł się na Santiago Bernabeu po wygaśnięciu kontraktu ze wspomnianym wyżej PSG. W minionym sezonie skuteczny snajper rozegrał 44 spotkania, zdobył 42 bramki i zanotował 7 asyst. Jego umowa z Realem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Kapitan reprezentacji Francji pozostaje jednym z najcenniejszych piłkarzy świata, a jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 180 milionów euro.