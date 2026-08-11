Bayer Leverkusen dokonał ważnego transferu. Do niemieckiego zespołu przeniósł się Facundo Medina, wicemistrz świata. Olympique Marsylia zarobiła na odejściu Argentyńczyka ponad 20 milionów euro.

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Oficjalnie: Facundo Medina wzmocnił Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen buduje kadrę na nowy sezon. Bardzo długo trwały poszukiwania następcy Alejandro Grimaldo, ale wreszcie udało im się dokonać wzmocnienia na pozycję lewego defensora. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzono przybycie Facundo Mediny z Olympique Marsylii.

Sprowadzenie wicemistrza świata nie była wcale takie tanie. Bayer Leverkusen zapłacił za jego przyjście około 23 miliony euro. Niemiecki klub obdarzył ogromnym zaufaniem reprezentanta Argentyny. Kontrakt 27-latka będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku, czyli przez pięć najbliższych sezonów będziemy oglądali go na boiskach Bundesligi.

Facundo Medina dał się również poznać szerszej publiczności podczas ostatnich mistrzostw świata. Reprezentant Argentyny był częścią zespołu, który dotarł aż do finału turnieju. 27-latek pokazał się na mundialu z dobrej strony i potwierdził, że może rywalizować na najwyższym poziomie. Bayer Leverkusen liczy zatem, że jego doświadczenie zebrane w reprezentacji przełoży się również na występy na niemieckich boiskach.

Łącznie Facundo Medina rozegrał 26 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Argentyńczyk nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało mu się zaliczyć jedną asystę.