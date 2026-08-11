Joshua Zirkzee wciąż małymi krokami zbliża się ro zstania z Manchesterem United. Holender jest bliski dołączenia do Juventusu, który prowadzi rozmowy z Czerwonymi Diabłami - informuje "The Athletic".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Juventus zbliża się do pozyskania Joshuy Zirkzee

Joshua Zirkzee jest coraz bliżej rozstania z Manchesterem United. Holender może tego lata zmienić klub, a jednym z najbardziej prawdopodobnych kierunków pozostaje Juventus. „The Athletic” informuje, że przedstawiciele obu klubów prowadzą już otwarty dialog w sprawie potencjalnego transferu napastnika.

Juventus jest obecnie najbardziej zainteresowany wypożyczeniem Joshuy Zirkzee. Taki ruch pozwoliłby Starej Damie pozyskać zawodnika bez konieczności natychmiastowego wykładania dużej kwoty na transfer definitywny. W Turynie mają jednak świadomość, że przed finalizacją operacji trzeba będzie uzgodnić szczegóły z Manchesterem United.

Czerwone Diabły preferują bowiem rozwiązanie, które zapewni im definitywne rozstanie z zawodnikiem w przyszłości. Klub z Old Trafford chciałby umieścić w umowie obowiązek wykupu Zirkzee po zakończeniu okresu wypożyczenia. To właśnie warunki potencjalnej transakcji mogą być teraz najważniejszym punktem rozmów między Manchesterem United a Juventusem.

Joshua Zirkzee do tej pory rozegrał 75 spotkań w barwach angielskiego zespołu. Statystyki snajpera nie są wybitne. Holender zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.