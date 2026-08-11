Pogoń Szczecin traci asystenta. Rozstanie po zaledwie miesiącu!

Pogoń Szczecin rozstaje się z asystentem Oscara Garcii po zaledwie miesiącu. Tomasz Włodarczyk poinformował, że Joaquin Gomez Blasco rozwiązał z klubem kontrakt za porozumieniem stron.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń żegna asystenta Garcii. Kontrakt rozwiązany

Pogoń Szczecin pod wodzą Oscara Garcii notuje obiecujący początek sezonu – po trzech meczach ma na koncie sześć punktów. Na inaugurację poległa w starciu z Legią Warszawa, a następnie pokonała Cracovię (2-0) oraz Motor Lublin (3-1). W ligowej tabeli zajmuje obecnie czwartą lokatę.

Portowcy tego lata zdecydowali się na zmianę na ławce trenerskiej. Z początku wydawało się, że Thomas Thomasberg będzie kontynuował pracę w Szczecinie, ale na rynku pojawił się Garcia, który zauroczył władze klubu i przesądził o rozstaniu z Duńczykiem.

Pod koniec czerwca sztab Garcii się poszerzył – Pogoń poinformowała wówczas o zatrudnieniu Joaquina Gomeza Blasco, który został jego asystentem. Okazuje się jednak, że ta współpraca zakończyła się zaskakująco szybko, bowiem zaledwie po miesiącu. Tomasz Włodarczyk poinformował, że Blasco opuszcza Pogoń. Jego kontrakt zostaje rozwiązany za porozumieniem stron. Asystent przekazał już te wieści drużynie, z którą zdążył się pożegnać.

🚨 Joaquin Gomez Blasco opuszcza Pogoń Szczecin po zaledwie miesiącu pracy w klubie. Asystent Oscara Garcii rozstał się za porozumieniem stron. Hiszpan pożegnał się już z zespołem. @Meczykipl pic.twitter.com/KjdNxXh7Jx — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 11, 2026

Garcia w swoim trenerskim CV ma wiele klubów i dość regularnie zmienia miejsce pracy. Być może Pogoń okazała się dla niego nieodpowiednim miejscem. Szczecinianie wrócą do gry dopiero w 5. kolejce, kiedy to zmierzą się u siebie z Wisłą Kraków.