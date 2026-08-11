Tijjani Reijnders jeszcze tego lata może opuścić Manchester City. Holender może jednak zostać na boiskach Premier League, ponieważ znalazł się na celowniku Nottingham Forest - informuje "Sky Sports".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Nottingham Forest dodało Tijjaniego Reijndersa na listę życzeń

Nottingham Forest wykazuje zainteresowanie Tijjanim Reijndersem. Manchester City wie już o zainteresowaniu 28-letnim reprezentantem Holandii, który może tego lata rozstać się z zespołem prowadzonym przez Enzo Mareskę. „Sky Sports” informuje, że pomocnik znalazł się na radarze rywala z Premier League.

Tijjani Reijnders trafił do Manchesteru City przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu. Angielski klub zapłacił wówczas za niego około 46 milionów funtów, sprowadzając go z AC Milanu. Holenderski gracz szybko stał się ważną postacią zespołu, ale jego przyszłość na Etihad Stadium nie jest obecnie przesądzona.

Nottingham Forest może zatem spróbować wykorzystać sytuację i sprowadzić Tijjaniego Reijndersa do siebie. Na ten moment nie pojawiły się jednak informacje dotyczące konkretnej oferty ze strony Nottingham Forest. Manchester City jest świadomy zainteresowania swoim zawodnikiem, dlatego najbliższe tygodnie mogą przynieść więcej szczegółów w sprawie przyszłości 28-latka.

Tijjani Reijnders do tej pory rozegrał 50 spotkań w koszulce The Citizens. Reprezentant Holandii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się ośmioma asystami.