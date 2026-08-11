Raków odsunął gracza do zespołu. To pokłosie braku zaangażowania

Raków Częstochowa postanowił odsunąć od zespołu Marko Bulata. Pomocnik nie poleci z zespołem na rewanż do Szwecji. Informacje w tej sprawie przekazał Kamil Głębocki z serwisu "naWylot.tv".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków odsunął Bulata od zespołu

Początek nowych rozgrywek zdecydowanie nie układa się po myśli Rakowa Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry przegrał oba dotychczasowe spotkania ligowe, pozostając bez choćby jednego punktu. Co więcej, przeciwnikami Medalików były Wisła Płock i Śląsk Wrocław, czyli drużyny, którym przed sezonem nie przypisywano walki o czołowe lokaty.

Nieco lepiej sytuacja wygląda na arenie europejskiej, choć również tam częstochowianie nie mogą być w pełni zadowoleni z dotychczasowych rezultatów. Wciąż jednak mają realną możliwość odwrócenia sytuacji i osiągnięcia zamierzonego celu w eliminacjach, gdyż w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji padł remis 0:0.

Przed rewanżem z Hammarby okazało się jednak, że Raków do Szwecji pojedzie w nieco innej kadrze, niż miało to miejsce w ostatnim czasie. Odsunięty od zespołu został bowiem Marko Bulat, o czym poinformował Kamil Głębocki z serwisu „naWylot.tv”. Powodem ma być brak zaangażowania pomocnika.

– Sytuacja nie ma związku z kontuzją. To decyzja klubu. W ostatnim czasie było wiele zastrzeżeń co do zachowania i postawy Chorwata, a także wpływu na zespół. Oczywiście nie jest wykluczone, że przy zmianie wyżej wymienionych czynników, piłkarz powróci do pierwszego zespołu – napisał dziennikarz podając powód absencji Bulata.

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