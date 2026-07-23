Guardiola żąda fortuny za pracę z kadrą Włoch. Ujawniono, ile chce zarabiać

10:48, 23. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Prezes federacji potwierdził rozmowy z byłym trenerem Man City. La Gazzetta dello Sport ujawnia, że oczekuje on aż 20 milionów euro rocznie.

Pep Guardiola
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola chce zarabiać 20 mln euro rocznie jako selekcjoner

Pep Guardiola pożegnał się z Manchesterem City po zakończeniu sezonu. Na Etihad Stadium spędził aż dziesięć lat, co biorąc pod uwagę obecne realia, jest niecodziennym wydarzeniem. Za jego kadencji Obywatele wygrali upragnioną Ligę Mistrzów, a także sześć razy triumfowali w Premier League. Pierwotnie plan był taki, żeby zrobić przerwę od pracy, ale pojawiła się oferta z Włoch.

Negocjacje na linii Guardiola – reprezentacja Włoch potwierdził prezes tamtejszej federacji. Do porozumienia droga jeszcze daleka, a nawet bardzo daleka. Wszystko rozbija się o finanse, które mogą uniemożliwić podpisanie kontraktu z 55-latkiem.

Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że maksymalna pensja, jaką Włosi mogą zaoferować to 10 milionów euro rocznie. Jest to aż połowa mniej, niż oczekuje Guardiola. Hiszpan chciałby zarabiać 20 milionów euro rocznie jako selekcjoner reprezentacji Włoch. Tylko taka oferta przekona go do zmiany zdania i powrotu do pracy z wakacji. Szanse na to, że podpisze umowę są bardzo małe.

Kto jeśli nie Guardiola? Tego nie wie jeszcze sam prezes włoskiej federacji. Tamtejsza prasa wymienia głównie nazwiska trzech szkoleniowców. O posadę selekcjonera mają ubiegać się: Andrea Pirlo, Antonio Conte oraz Roberto Mancini. Najbliższe zgrupowanie Squadra Azzurra ma zaplanowane na przełom września i października przy okazji startu Ligi Narodów.

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