Maldini odpalił plan marzeń. Cała Europa patrzy na reprezentację Włoch

Reprezentacja Włoch może szykować jeden z najbardziej zaskakujących ruchów ostatnich lat. Na celowniku Azzurrich znalazł się Pep Guardiola, a rozmowy już ruszyły.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Paolo Maldini

Paolo Maldini ruszył po znanego trenera

Reprezentacja Włoch po kolejnych rozczarowaniach na arenie międzynarodowej szuka nowego impulsu i człowieka, który mógłby przywrócić jej dawny blask. Jak informuje strona GianlucaDiMarzio.com, włoska federacja rozpoczęła działania, które jeszcze kilka tygodni temu wydawały się czystą fantazją. Na liście kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera znalazł się Pep Guardiola.

Według informacji źródła doszło już do tajnego spotkania w Barcelonie. Specjalnie do Hiszpanii udali się nowo mianowani dyrektorzy techniczni reprezentacji Włoch, czyli Paolo Maldini i Leonardo. Ich misja była jasna: przedstawić Guardioli projekt odbudowy kadry narodowej i przekonać go do objęcia jednego z najbardziej wymagających stanowisk w światowym futbolu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sprawa szybko nabrała rozgłosu. W weekend kibice zauważyli obu działaczy w Barcelonie i publikowali wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Niedługo później informacje o spotkaniu potwierdziły media związane ze Sky Sport Italia, co tylko podgrzało spekulacje wokół przyszłości hiszpańskiego szkoleniowca.

Na ten moment nie ma mowy o osiągnięciu porozumienia. Włoska federacja zdaje sobie sprawę, że sprowadzenie Guardioli byłoby operacją niezwykle skomplikowaną zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym. Sam fakt rozpoczęcia rozmów pokazuje jednak skalę ambicji nowych władz włoskiego futbolu. Hiszpański trener dołączył do krótkiej listy kandydatów, na której znajdują się również Roberto Mancini oraz Andrea Pirlo. Ostateczna decyzja w każdym razie jeszcze nie zapadła.