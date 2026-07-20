Klopp zostawi klubową rolę dla reprezentacji? Padła jasna deklaracja

10:53, 20. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Magenta TV

Reprezentacja Niemiec poznała kluczową decyzję w sprawie przyszłości ławki trenerskiej. Juergen Klopp potwierdził, że zostanie nowym selekcjonerem, a ogłoszenie jest blisko.

Juergen Klopp
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Reprezentacja Niemiec z wielkim nazwiskiem na ławce. Klopp potwierdził doniesienia

Reprezentacja Niemiec wkrótce powinna rozpocząć nowy rozdział pod wodzą jednego z najbardziej cenionych szkoleniowców ostatnich lat. Juergen Klopp sam potwierdził, że osiągnął porozumienie w sprawie objęcia stanowiska selekcjonera kadry narodowej.

Były trener Liverpoolu przekazał najważniejsze informacje podczas finału mistrzostw świata w Nowym Jorku. Jak relacjonuje Magenta TV, niemiecki szkoleniowiec przyznał, że ostatnie formalności są już tylko kwestią czasu. – Osiągnąłem porozumienie z Red Bullem. Nie ma zatem już żadnych przeszkód. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Po finale wrócimy i postaramy się wszystko jak najszybciej wyjaśnić – powiedział Klopp.

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59-latek zaznaczył również, że decyzja powinna zostać ogłoszona bardzo szybko, ponieważ reprezentację Niemiec czeka kolejny etap przygotowań do rywalizacji międzynarodowej. – W idealnym przypadku powinno to nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Zostało niewiele czasu to meczu. Decyzja musi zapaść i zapadnie – dodał Niemiec.

Początkowo zakładano, że Klopp może łączyć pracę selekcjonera z obowiązkami w strukturach Red Bulla. Jest w nich od stycznia 2025 roku, pełniąc funkcję globalnego dyrektora piłkarskiego. Według najnowszych informacji taki scenariusz jednak nie dojdzie do skutku, a Niemiec ma zostać zwolniony z obecnego kontraktu.

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