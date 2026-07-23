W Argentynie chcą powtórki finału, bo sędzia był niesprawiedliwy. Szok

W Argentynie nie milkną echa finału mistrzostw świata z Hiszpanią. Część kibiców domaga się powtórzenia spotkania, twierdząc, że decyzje arbitra miały wpływ na końcowy wynik.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Tysiące podpisów pod petycją

Po porażce Argentyny z Hiszpanią w finale mistrzostw świata część kibiców rozpoczęła internetową akcję, której celem jest doprowadzenie do powtórzenia meczu.

Jak informuje El Mundo, petycja opublikowana na platformie Change.org zebrała już ponad 60 tysięcy podpisów. Jej autorka domaga się, aby FIFA przeanalizowała pracę słoweńskiego arbitra Slavko Vincicia, twierdząc, że niektóre decyzje mogły wpłynąć na przebieg spotkania.

Jednocześnie w treści inicjatywy nie przedstawiono dowodów potwierdzających stawiane zarzuty.

FIFA nie ma podstaw do powtórzenia meczu

Sama petycja nie ma żadnej mocy prawnej ani regulaminowej i nie może zobowiązać FIFA do zmiany wyniku finału. Powtórzenie oficjalnego meczu jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach przewidzianych przez przepisy lub po decyzji właściwych organów piłkarskich.

To nie pierwszy taki przypadek podczas mundialu 2026. Wcześniej podobna internetowa akcja pojawiła się we Francji po półfinale z Hiszpanią. Tamtejsi kibice również kwestionowali decyzje sędziowskie, a petycja zgromadziła ponad 80 tysięcy podpisów. Nie miało to jednak żadnego wpływu na przebieg turnieju ani końcowy rezultat.

Przypomnijmy, że Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata po zwycięstwie 1:0 nad Argentyną po dogrywce. Decydującego gola zdobył Ferran Torres.