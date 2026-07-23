Barcelona ma kłopot. Transfer gwiazdy opóźnia się

Marc-Andre ter Stegen wciąż czeka na transfer z Barcelony do Ajaxu. Choć wszystkie strony osiągnęły wstępne porozumienie, niespodziewane problemy administracyjne opóźniają przeprowadzkę Niemca do Amsterdamu.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Transfer Ter Stegena do Ajaxu został opóźniony

Według dziennika „AS” Barcelona, Ajax i Marc-Andre ter Stegen uzgodnili już warunki rocznego wypożyczenia. Finalizacja transakcji nie nastąpi jednak w najbliższych dniach, ponieważ przeszkodą okazały się kwestie podatkowe. To właśnie one mają opóźniać podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

W Barcelonie zakładano, że bramkarz zmieni klub jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu. Obecnie taki scenariusz jest mało prawdopodobny, dlatego Ter Stegen ma pozostać z pierwszym zespołem przynajmniej do początku sierpnia.

W najbliższych dniach ważną decyzję podejmie Hansi Flick. To trener Barcelony zdecyduje, czy doświadczony golkiper poleci z drużyną na zgrupowanie w angielskim St George’s Park, czy pozostanie w Hiszpanii i będzie czekał na zakończenie formalności związanych z transferem.

W klubie panuje jednak spokój. Wszystkie strony nadal są przekonane, że wypożyczenie do Ajaksu dojdzie do skutku, a obecne opóźnienie wynika wyłącznie z kwestii administracyjnych. Barcelona nie obawia się zerwania porozumienia i liczy, że po rozwiązaniu problemów podatkowych transfer zostanie oficjalnie sfinalizowany.

Ter Stegen nie ma już co liczyć na regularne występy w Barcelonie. Niemiec spadł w hierarchii bramkarzy za Joana Garcię i Wojciecha Szczęsnego.