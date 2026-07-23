Yamal podsumowany przez Lewandowskiego. Padła wymowna ocena

Robert Lewandowski ocenił występ Lamine'a Yamala na mundialu. Polak zwrócił uwagę na to, co naprawdę wplynęło na słabszą dyspozycję gwiazdora FC Barcelony.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lewandowski ocenił mundial Lamine’a Yamala

Robert Lewandowski zabrał głos na temat występu Lamine’a Yamala podczas mistrzostw świata. W rozmowie z ESPN Brasil przyznał, że młody skrzydłowy nie pokazał pełni swoich możliwości, ale jednocześnie wskazał konkretne powody takiego stanu rzeczy.

– Nie rozegrał najlepszego mundialu, ale miał bardzo trudne zadanie. Wracał po kontuzji, która wykluczyła go na osiem tygodni, a później praktycznie nie miał czasu na treningi, bo mecze odbywały się co trzy dni – powiedział Lewandowski.

Zdaniem kapitana reprezentacji Polski okoliczności sprawiły, że od Yamala trudno było oczekiwać najwyższej formy przez cały turniej.

Lewandowski podkreślił również, że największym atutem reprezentacji Hiszpanii była gra zespołowa. Według niego właśnie dzięki temu mistrzowie świata potrafili sięgnąć po trofeum, nawet jeśli nie wszyscy liderzy prezentowali najwyższą dyspozycję.

– Najważniejsze jest to, że Hiszpania była prawdziwym zespołem. Drużyna pomogła Lamine’owi wygrać, a on pomógł drużynie – stwierdził.

Polski napastnik odniósł się także do samego finału z Argentyną. Jego zdaniem Hiszpanie byli wyraźnie lepsi i zasłużenie sięgnęli po mistrzostwo świata.

– Hiszpania dominowała przez cały mecz i mogła wygrać wcześniej albo wyżej. To bardzo młody zespół, który ma potencjał, by w przyszłości zdobyć kolejne mistrzostwo świata – podsumował Lewandowski.