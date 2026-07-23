Lech Poznań straci kluczowego piłkarza?! Pojawił się temat transferu

10:38, 23. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fakt

Antoni Kozubal może opuścić Lech Poznań jeszcze tego lata. Fakt donosi, że wokół piłkarza zaczęło się coś dziać w kwestii transferu. Kolejorz wycenia go na ponad 5 mln euro.

Lech Poznań - Górnik Zabrze
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SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Górnik Zabrze

Kozubal zmieni klub? Lech Poznań wycenił go na ponad 5 mln euro

Lech Poznań uniknął sytuacji, w której po zdobyciu mistrzostwa Polski stracił najważniejszych zawodników. Z klubem pożegnał się tylko jeden piłkarz, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę. Po wygaśnięciu kontraktu odszedł Antonio Milić. Pozostali kluczowi gracze zostali w klubie. Niewykluczone, że przed końcem okna transferowego ta sytuacja ulegnie zmianie.

Pojawiły się nowe informacje w sprawie przyszłości Antoniego Kozubala. Z doniesień Faktu dowiadujemy się, że coś zaczyna się dziać. Zagraniczne kluby myślą nad transferem pomocnika, którego Lech Poznań wycenił na ponad 5 milionów euro.

W ostatnich dniach w sprawie przyszłości pomocnika zaczęło się coś dziać. Z naszych ustaleń wynika, że zagraniczne kluby sondują możliwość jego pozyskania i zbierają informacje na temat ewentualnego transferu. Na razie nie doszło jednak do złożenia satysfakcjonującej oferty, ale zainteresowanie piłkarzem jest realne i temat może nabrać tempa w najbliższym czasie – pisze Fakt.

Kozubal należy do zawodników wyjściowej jedenastki. W poprzednim sezonie wychowanek Kolejorza wystąpił w 52 meczach, w których spędził na boisku aż 3966 minut. W tym czasie strzelił 3 bramki i zanotował 2 razy asystę. Kontrakt ma ważny do 2028 roku. W przeszłości łączono go m.in. z Borussią Dortmund, Celtikiem, Lille czy Wolfsburgiem.

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