Juventus zarobił fortunę. Nie zagrał ani minuty, a przyniósł miliony

Juventus oficjalnie potwierdził ogromny zysk związany z transferem Tarika Muharemovicia. Choć obrońca nigdy nie zadebiutował w pierwszym zespole Starej Damy, jego odejście z Sassuolo znacząco zasiliło klubową kasę.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Klauzula okazała się strzałem w dziesiątkę

Tarik Muharemović został piłkarzem Leeds United, a na tej transakcji sporo zyskał także Juventus. Turyńczycy poinformowali, że operacja przyniesie klubowi dodatni efekt finansowy w wysokości około 17,4 mln euro po odliczeniu kosztów związanych z transferem. To efekt klauzuli gwarantującej Bianconerim połowę kwoty z kolejnej sprzedaży zawodnika przez Sassuolo.

Bośniacki obrońca trafił do Juventusu jako młody piłkarz i występował w drużynach Primavera oraz Next Gen. Mimo że nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole, jego rozwój pozwolił klubowi osiągnąć znaczący zysk po późniejszym transferze.

Ostatnie dwa sezony Muharemović spędził w Sassuolo. W rozgrywkach 2024/2025 pomógł drużynie wywalczyć awans do Serie A, a w minionym sezonie zanotował 32 występy w barwach Neroverdich. Dobra postawa sprawiła, że zwrócił na siebie uwagę Leeds United.

23-letni reprezentant Bośni i Hercegowiny ma za sobą również występ na mundialu w 2026 roku, gdzie zaliczył trzy mecze. W nowym klubie podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2031 roku. Juventus natomiast może cieszyć się z kolejnego transferu, który przyniósł wymierne korzyści finansowe.