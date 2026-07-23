Barcelona to klub jego marzeń. Poprosił agenta o transfer

Darwin Nunez poprosił agenta, żeby poszukał mu klubu w Europie. Napastnik marzy o transferze do FC Barcelony. Problem stanowi zbyt duża pensja, jaką pobiera w Arabii Saudyjskiej - twierdzi Sport.

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Darwin Nunez chciałby trafić do FC Barcelony

FC Barcelona mniej więcej dwa miesiące temu pożegnała Roberta Lewandowskiego i została bez napastnika. Oczywiście w kadrze pierwszego zespołu pozostał bohater Mistrzostw Świata – Ferran Torres, ale potrzebny jest jeszcze jeden piłkarz na „dziewiątkę”. Wymarzonym transferem pozostaje Julian Alvarez. Natomiast z każdym dniem szanse na zakup Argentyńczyka są coraz mniejsze.

Z tego powodu Blaugrana rozgląda się także za innymi opcjami dostępnymi na rynku. Jedną z nich jest Darwin Nunez, który na co dzień gra w barwach Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej. Problemem może okazać się wysokie wynagrodzenie, jakie pobiera Urugwajczyk.

Z doniesień dziennika Sport wynika, że Darwin Nunez jest gotów pójść na duże ustępstwa, aby trafić do Barcelony. Co więcej, ma dość gry na Bliskim Wschodzie i poprosił Jorge Mendesa o znalezienie mu nowego klubu w Europie.

Na ten moment Barcelona nie traktuje reprezentanta Urugwaju jako pierwszy wybór. Cała uwaga wciąż skupia się na pozyskaniu Alvareza. Niewykluczone, że jeśli temat piłkarza Atletico Madryt zostanie definitywnie zamknięty, ruszą po byłego gracza Liverpoolu. Darwin Nunez trafił do Al-Hilal latem ubiegłego roku. Wystąpił w 24 meczach, w których strzelił 9 bramek i zanotował 5 asyst.