Barcelona może nieoczekiwanie pomóc Arsenalowi w transferze Alvareza

Julian Alvarez wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku. Choć jego wymarzonym kierunkiem jest Barcelona, najnowsze doniesienia mogą otworzyć szansę dla Arsenalu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal czeka na rozwój wydarzeń ws. Alvareza

Barcelona od miesięcy marzy o sprowadzeniu Juliana Alvareza, ale wszystko wskazuje na to, że kataloński klub zaczyna przygotowywać się na scenariusz, w którym transfer nie dojdzie do skutku. Jak poinformował Fabrizio Romano, wewnątrz klubu trwają już rozmowy dotyczące alternatywnych kandydatów do wzmocnienia ataku. To wyraźny sygnał, że włodarze Blaugrany nie są już tak pewni powodzenia negocjacji.

Na taką wiadomość z uwagą czekali w Londynie. Arsenal od dłuższego czasu obserwuje sytuację reprezentanta Argentyny i nie zamierza rezygnować z walki o jego podpis. Angielskie media podkreślają, że Kanonierzy świadomie pozostają w cieniu, licząc na moment, w którym Barcelona definitywnie wycofa się z wyścigu.

Kluczową rolę może odegrać również stanowisko Atletico Madryt. Hiszpański klub nie jest zainteresowany wzmacnianiem bezpośredniego rywala z La Liga, dlatego sprzedaż Alvareza do Barcelony od początku wydawała się wyjątkowo skomplikowana. W przypadku oferty z Premier League sytuacja wyglądałaby już zupełnie inaczej.

Największą niewiadomą pozostaje jednak sam piłkarz. Alvarez nadal ma stawiać Barcelonę na pierwszym miejscu i to właśnie do Katalonii chciałby trafić. Jeśli jednak Blaugrana ostatecznie postawi na innego napastnika, Arsenal może niespodziewanie znaleźć się na pole position w walce o jeden z najgłośniejszych transferów tego lata.