Milan wydał 100 mln euro i szykuje kolejne transfery

11:29, 23. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Po kosztownych wzmocnieniach klub planuje następne ruchy, a przyszłość Rafaela Leao wciąż pozostaje niewiadomą.

Ruben Amorim
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan szykuje kolejne wzmocnienia przed sezonem

W ośrodku treningowym Milanello doszło do ważnego spotkania z udziałem właściciela klubu Gerry’ego Cardinale oraz nowego trenera Rubena Amorima. Po zakończeniu treningu szkoleniowiec i klubowi działacze usiedli do rozmów na temat kolejnych transferów. Mimo że Milan wydał już około 100 milionów euro na sprowadzenie między innymi Mario Gili i Goncalo Ramosa, letnie okno transferowe dla Rossonerich wciąż jest dalekie od zakończenia.

Jednym z najważniejszych tematów pozostaje przyszłość Rafaela Leao. Portugalczyk analizuje oferty z Turcji, gdzie o jego podpis rywalizują Fenerbahce i Galatasaray. Oba kluby są gotowe przeznaczyć na transfer oraz kontrakt zawodnika ogromne pieniądze, dlatego w Mediolanie wciąż nie można wykluczyć jego odejścia.

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Równolegle Milan pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Na liście życzeń znajduje się Konstantinos Karetsas, uznawany za jeden z największych talentów greckiego futbolu. Siedemnastoletni ofensywny pomocnik występuje obecnie w belgijskim Genku, ale jego sytuację uważnie monitoruje również Borussia Dortmund.

Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla dalszych działań Rossonerich. W klubie trwają rozmowy zarówno dotyczące nowych transferów, jak i ewentualnych odejść, a kierownictwo wspólnie z Rubenem Amorimem chce jak najszybciej zamknąć najważniejsze sprawy kadrowe przed startem sezonu.