Zidane wkrótce przejmie Francję. Zapowiada rewolucję w drużynie

Reprezentacja Francji była wielkim faworytem do zdobycia mistrzostwa świata, a ostatecznie zajęła dopiero czwarte miejsce. Teraz przejmuje ją Zinedine Zidane, który szykuje prawdziwą rewolucję.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane wprowadzi wiele zmian do kadry Francji

Reprezentacja Francji przez długi czas była wielkim faworytem do zdobycia mistrzostwa świata. Jej potencjał ofensywny był nieporównywalnie większy od pozostałych uczestników turnieju. W półfinale Trójkolorowych przechytrzyła jednak Hiszpania, która zagrała bezbłędne spotkanie i całkowicie zniwelowała wpływ takich gwiazd, jak Kylian Mbappe czy Michael Olise. Ostatecznie Francuzi zajęli dopiero czwarte miejsce, bowiem po porażce z Hiszpanią polegli także w starciu o brązowy medal z Anglikami.

Zgodnie z zapowiedziami, teraz Didier Deschamps ustąpi z funkcji selekcjonera francuskiej kadry, a jego następcą zostanie Zinedine Zidane. Media zgodnie twierdzą, że umowa została już podpisana, a oficjalne ogłoszenie tej zmiany nastąpi w ciągu najbliższych dni.

Zidane dołączy do reprezentacji Francji z wieloma świeżymi pomysłami. „L’Equipe” ujawnia, że planuje wręcz rewolucję, która obejmie zarówno sztab kadry, jak i drużynę. Ma wstępną koncepcję stylu gry, który będzie bardzo ofensywny i atrakcyjny dla oka.

Oczywiście liderem kadry pozostanie Mbappe, a Olise zostanie na stałe przeniesiony do środka pola, gdzie będzie pełnił rolę klasycznej „dziesiątki”. Zidane zamierza postawić na nowych zawodników, którzy do tej pory nie stanowili jeszcze o sile drużyny. Był to jeden z zarzutów w kierunku Deschampa, który mocno przywiązał się do pewnych nazwisk, niekoniecznie kierując się formą sportową.