Zidane wkrótce przejmie Francję. Zapowiada rewolucję w drużynie

Zidane wprowadzi wiele zmian do kadry Francji
Reprezentacja Francji przez długi czas była wielkim faworytem do zdobycia mistrzostwa świata. Jej potencjał ofensywny był nieporównywalnie większy od pozostałych uczestników turnieju. W półfinale Trójkolorowych przechytrzyła jednak Hiszpania, która zagrała bezbłędne spotkanie i całkowicie zniwelowała wpływ takich gwiazd, jak Kylian Mbappe czy Michael Olise. Ostatecznie Francuzi zajęli dopiero czwarte miejsce, bowiem po porażce z Hiszpanią polegli także w starciu o brązowy medal z Anglikami.
Zgodnie z zapowiedziami, teraz Didier Deschamps ustąpi z funkcji selekcjonera francuskiej kadry, a jego następcą zostanie Zinedine Zidane. Media zgodnie twierdzą, że umowa została już podpisana, a oficjalne ogłoszenie tej zmiany nastąpi w ciągu najbliższych dni.
Zidane dołączy do reprezentacji Francji z wieloma świeżymi pomysłami. „L’Equipe” ujawnia, że planuje wręcz rewolucję, która obejmie zarówno sztab kadry, jak i drużynę. Ma wstępną koncepcję stylu gry, który będzie bardzo ofensywny i atrakcyjny dla oka.
Oczywiście liderem kadry pozostanie Mbappe, a Olise zostanie na stałe przeniesiony do środka pola, gdzie będzie pełnił rolę klasycznej „dziesiątki”. Zidane zamierza postawić na nowych zawodników, którzy do tej pory nie stanowili jeszcze o sile drużyny. Był to jeden z zarzutów w kierunku Deschampa, który mocno przywiązał się do pewnych nazwisk, niekoniecznie kierując się formą sportową.