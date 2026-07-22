Guardiola rozpoczął rozmowy z gigantem. Prezes oficjalnie to potwierdził

Pep Guardiola może wkrótce podjąć się nowego wyzwania. Prezes jednej z największych piłkarskich federacji oficjalnie przyznał, że prowadzone są rozmowy z hiszpańskim szkoleniowcem.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Włosi potwierdzili rozmowy z Pepem Guardiolą

Pep Guardiola jest jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch. Prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malagò oficjalnie potwierdził, że trwają rozmowy z hiszpańskim szkoleniowcem.

– Prowadzimy dialog z Guardiolą, ale nie jest powiedziane, że ta operacja zakończy się powodzeniem – przyznał działacz.

Malagò ujawnił również, że federacja jest gotowa zrobić wyjątek pod względem finansowym, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie jednego z najbardziej utytułowanych trenerów świata.

Guardiola jednym z kandydatów na selekcjonera

Jak podkreślają włoskie media, Guardiola znajduje się na krótkiej liście kandydatów do zastąpienia Gennaro Gattuso. Malagò zaznaczył jednak, że federacja rozmawia także z innymi szkoleniowcami i nie chce faworyzować żadnego z nich.

W gronie kandydatów wymieniani są również Roberto Mancini oraz Andrea Pirlo, choć prezes FIGC zasugerował, że na liście może pojawić się także niespodziewane nazwisko.

Według wcześniejszych doniesień Paolo Maldini oraz Leonardo mieli spotkać się z Guardiolą, aby omówić możliwość objęcia przez niego reprezentacji Włoch. Na razie nie wiadomo jednak, czy rozmowy zakończą się porozumieniem.

Decyzja dotycząca nowego selekcjonera ma zostać podjęta w najbliższych dniach.