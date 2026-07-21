Pep Guardiola na rozdrożu. Jeden telefon może zmienić wszystko

Josep Guardiola może wkrótce wrócić do pracy w piłce nożnej w zupełnie nowej roli. O słynnego szkoleniowca rywalizują dwie reprezentacje, które marzą o rozpoczęciu nowej ery.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Włochy czy Anglia? Guardiola stanął przed gigantycznym dylematem

Josep Guardiola znalazł się w centrum jednej z najciekawszych trenerskich historii ostatnich miesięcy. Po zakończeniu wieloletniej pracy w Manchesterze City hiszpański szkoleniowiec wciąż nie ogłosił swojej kolejnej decyzji zawodowej, co otwiera pole do spekulacji. Najnowsze wieści sugerują, że o jego podpis walczą obecnie dwa europejskie futbolowe mocarstwa.

Jak informuje „La Repubblica”, Włoski Związek Piłki Nożnej podjął już konkretne działania, aby przekonać Guardiolę do objęcia reprezentacji Italii. Według źródła nowi dyrektorzy techniczni federacji, Paolo Maldini i Leonardo, odbyli prywatne spotkanie z trenerem w Barcelonie. Podczas rozmów mieli przedstawić szczegółową wizję odbudowy reprezentacji i rolę, jaką Guardiola mógłby odegrać w nowym projekcie Azzurrich.

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We Włoszech panuje przekonanie, że były trener Barcelony, Bayernu Monachium i Manchesteru City mógłby nadać drużynie nową tożsamość oraz przywrócić ją do ścisłej światowej czołówki. Jego doświadczenie, sukcesy i filozofia gry są postrzegane jako argumenty, które mogą odmienić przyszłość kadry narodowej.

Na horyzoncie pojawił się jednak bardzo poważny rywal. Włoski dziennik przekonuje, że Angielski Związek Piłki Nożnej również ma ambitny plan związany z Guardiolą. Według tych informacji Hiszpan miał otrzymać obietnicę objęcia reprezentacji Anglii w perspektywie najbliższego roku.

Sam Guardiola nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że jego kolejny rozdział może zostać napisany na poziomie reprezentacyjnym.