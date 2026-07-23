Carlo Ancelotti odrzucił intratną ofertę. Jest wierny reprezentacji Brazylii

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Włosi chcieli zatrudnić Ancelottiego w roli selekcjonera

Carlo Ancelotti od ponad roku pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Brazylii. 67-letni menedżer awansował z ekipą Canarinhos na mistrzostwa świata 2026, gdzie jego zespół dotarł do 1/8 finału. Na tym etapie Brazylijczycy musieli jednak uznać wyższość Norwegów, przegrywając 1:2. Mimo że wynik mundialu nie spełnił oczekiwań, tamtejsza federacja nadal darzy zaufaniem doświadczonego szkoleniowca.

Wiele wskazuje na to, że również Ancelotti chce kontynuować pracę z drużyną z Kraju Kawy. Jak poinformował serwis „ge.globo”, legendarny trener w ostatnich dniach odrzucił bowiem atrakcyjną ofertę od włoskiej federacji. Działacze z Półwyspu Apenińskiego chcieli powierzyć mu stanowisko selekcjonera reprezentacji Italii, lecz były szkoleniowiec Realu Madryt zdecydował się pozostać w obecnym miejscu.

Dla Ancelottiego byłby to powrót do sztabu włoskiej drużyny narodowej, gdzie w latach 1992-1995 pełnił funkcję asystenta. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie on w Brazylii, ponieważ ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2030 roku. Rutynowany menedżer jest jednym z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii futbolu, a jako trener klubowy aż pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.