Widzew Łódź chętny na skrzydłowego. W Jagiellonii był gwiazdą

Darko Czurlinow w przeszłości zachwycał w barwach Jagiellonii Białystok. Teraz transferem skrzydłowego interesuje się Widzew Łódź - twierdzi Kuba Cimoszko. 26-latek myśli o powrocie do Ekstraklasy.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Darko Czurlinow

Widzew chce go u siebie. Był gwiazdą Ekstraklasy

Widzew Łódź sprowadził tego lata dwóch nowych piłkarzy – Karola Świderskiego oraz Mario Garcię. W obliczu wypożyczenia Osmana Bukariego oraz tymczasowej straty kontuzjowanego Samuela Akere, naturalnym krokiem jest transfer skrzydłowego. Aleksandar Vuković nie ma zbyt wielkiego pola manewru, dlatego klub chce ściągnąć kolejnego zawodnika.

Wydawało się, że Widzew sięgnie po Marina Soticka z FC Basel, ale transfer najprawdopodobniej wysypie się na samym finiszu. Zawodnik miał udać się do Polski, ale jednak się rozmyślił. Temat pozostaje aktualny, ale wiele wskazuje na to, że ostatecznie nie dojdzie do skutku.

Na radary łodzian trafił natomiast Darko Czurlinow, dobrze znany na polskich boiskach. Kibice Jagiellonii Białystok wspominają go z bardzo dużym sentymentem – występował dla niej w sezonie 2024/2025. Był jedynie wypożyczony, a szans na transfer definitywny Jagiellonia nie miała.

Skrzydłowy w zeszłym roku trafił do Turcji, a teraz myśli o powrocie do Polski. Co ciekawe, Jagiellonia nie wykazuje zainteresowania tym transferem, natomiast o zawodnika ma zabiegać właśnie Widzew. Kuba Cimoszko informuje, że na dzisiaj nie ma konkretów – najprawdopodobniej jest to jeszcze wstępne zainteresowanie, które może się przeobrazić w faktyczną ofertę.