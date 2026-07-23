Kroczek chwali nowy nabytek Rakowa. To on zastąpi Brunesa?

23:03, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kanał Sportowy

Raków Częstochowa pokonał Vallettę 3-1 i zbliżył się do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Dawid Kroczek z dużym uznaniem wypowiedział się o debiutującym Mahirze Emrelim.

Dawid Kroczek
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Emreli nowym superstrzelcem Rakowa?

Raków Częstochowa miał problemy, ale ostatecznie poradził sobie z rolą faworyta i przybliżył do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór pokonał przed własną publicznością Vallettę 3-1. Do przerwy to rywale cieszyli się z prowadzenia, ale po zmianie stron Medaliki odrobili straty i pokazali się z dobrej strony.

Impuls drużynie zapewnił debiutujący Mahir Emreli, który w 53. minucie zdobył bramkę wyrównującą. W kluczowej sytuacji zachował zimną krew i wpakował piłkę do siatki. Były zawodnik Legii Warszawa spędził na murawie ponad 80 minut i zebrał pozytywne recenzje.

Ze sporym uznaniem wypowiedział się o nim także Dawid Kroczek. W obliczu odejścia Jonatana Brunesa być może to właśnie Emreli stanie się nowym liderem ofensywy. Oczywiście Raków poszukuje jeszcze jednego napastnika.

Znając Mahira Emreliego nie tylko z boisk Ekstraklasy, ale też z lig zagranicznych, wiedzieliśmy, że to charakterystyka napastnika z dobrym zmysłem do gry kombinacyjnej, do gry na jeden kontakt, z planem na pierwszą piłkę, niezłą finalizacją. To jego pierwszy mecz w naszych barwach, trochę działaliśmy na żywym organizmie i po trudnym początku, z każdą kolejną minutą, łapał coraz większą pewność i połączenie z pierwszą naszą linią ofensywną. Będziemy nad tym dalej pracowali, bo przestrzeń jest duża i trzeba będzie to dalej rozwijać – ocenił Kroczek na antenie Kanału Sportowego.

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