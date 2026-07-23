Barcelona skontaktowała się ze znanym napastnikiem. Rozmowy rozpoczęte

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dusan Vlahović może przejść do Barcelony

FC Barcelona jest zmuszona sprowadzić nowego napastnika po rozstaniu z Robertem Lewandowskim. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski nie przedłużył wygasającego kontraktu z katalońskim klubem i przeniósł się do Chicago Fire. Mistrzowie La Ligi wciąż nie znaleźli następcy doświadczonego snajpera, dlatego intensywnie analizują kolejne możliwości na rynku transferowym.

Jak poinformował hiszpański serwis „Fichajes.net”, jednym z głównych kandydatów do gry na Camp Nou jest Dusan Vlahović. Barcelona miała już skontaktować się z 26-letnim napastnikiem, aby poznać jego oczekiwania finansowe. Co istotne, kataloński gigant nie musiałby płacić kwoty odstępnego, ponieważ Serb niedawno rozstał się z Juventusem i pozostaje wolnym zawodnikiem.

Vlahović reprezentował barwy turyńskiego potentata od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 85 milionów euro. W koszulce ekipy Starej Damy rozegrał 168 spotkań, zdobył 68 bramek i zanotował 16 asyst, będąc jednym z liderów zespołu. Serbski atakujący jest również łączony z Chelsea oraz Besiktasem Stambuł, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 35 milionów euro.