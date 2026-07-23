Bayern znów ma go na oku. Strzelił Hiszpanom na mundialu!

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

De Ketelaere opcją dla Bayernu. Gigant złożył zapytanie

Bayern Monachium sfinalizował tego lata dwa jakościowe i kosztowne transfery – sprowadził Nathaniela Browna oraz Ismaela Saibariego. To ruchy, które wyraźnie wzmacniają rywalizację na swoich pozycjach, a Marokańczyk dodatkowo może w powodzeniem wystąpić w środku pomocy, na skrzydłach oraz w roli „dziewiątki”.

Na ten moment Bayern jest zadowolony z sytuacja kadrowej i skupia się na rozstaniach z zawodnikami, którzy nie mają większych szans na grę. Nie oznacza to jednak, że kolejne transfery są wykluczone. Klub nieustannie monitoruje rynek i poszukuje graczy, którzy będą pasowali do taktyki Vincenta Kompany’ego. Według informacji „Corriere della Sera” na celowniku ponownie znalazł się Charles De Ketelaere. Niegdyś wielki talent belgijskiej piłki odbił się od Milanu, ale transfer do Atalanty Bergamo wyszedł mu na dobre. Zdołał się odbudować i obecnie uchodzi za czołowego napastnika Serie A.

De Ketealere potwierdził podczas mistrzostw świata, że wszedł na bardzo wysoki poziom. Zdobył trzy bramki, w tym przeciwko reprezentacji Hiszpanii, która później wygrała cała turniej. Bayern miał złożyć zapytanie dotyczące możliwości pozyskania tego zawodnika. Atalanta nie wyklucza sprzedaży, która zdecydowanie poprawiłaby sytuację finansową.

Belg cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku. Myśli o nim również Paris Saint-Germain, a przede wszystkim Luis Enrique, który poszukuje nowych rozwiązań do ofensywy.