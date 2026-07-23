Radomiak Radom – Wieczysta Kraków: typy, kursy, zapowiedź (24.07.2026)

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (24 lipca) o godzinie 18:00.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Radomiak Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 15:56

Radomiak – Wieczysta, typy bukmacherskie

Już w piątek zainauguruje nowy sezon PKO Ekstraklasy. Na dzień dobry zobaczymy starcie, w którym Radomiak Radom zmierzy się przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Gospodarze liczą na udane otwarcie rozgrywek, ale beniaminek zamierza od razu pokazać, że nie znalazł się w elicie przypadkowo. Oba zespoły przystępują do sezonu z dużymi ambicjami i liczą na mocny start. Radomiak będzie chciał wykorzystać atut własnego stadionu, natomiast Wieczysta zrobi wszystko, aby już w pierwszym meczu zapunktować i sprawić niespodziankę. Zapowiada się zatem bardzo ciekawe widowisko na inaugurację nowych rozgrywek.

Ja uwazam, że piątkowy mecz zakończy się triumfem podopiecznych Kazimierza Moskala. Mój typ: wygrana Wieczystej

Kacper STS 2.70 wygrana Wieczystej Zagraj!

Radomiak – Wieczysta, ostatnie wyniki

Radomiak Radom nie może być zadowolony z wyników osiąganych w okresie przygotowawczym. Zespół zakończył letnie sparingi bilansem jednego zwycięstwa i czterech porażek. Podopieczni trenera wygrali jedynie z Legią Warszawa II (2:1), natomiast musieli uznać wyższość Pogoni Siedlce (1:2), Legii Warszawa (1:3), Dynama Kijów (2:4) oraz ŁKS-u Łódź (1:2). Mimo niezbyt udanych rezultatów w Radomiu liczą, że liga będzie wyglądała zdecydowanie lepiej.

Wieczysta Kraków również nie zachwycała wynikami podczas letnich przygotowań. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy odniósł tylko jedno zwycięstwo, remisując raz i przegrywając cztery spotkania. Krakowianie pokonali Ruch Chorzów (2:0), zremisowali ze Slavią Praga (2:2), a przegrali z Netanyą (0:1), Artisem Brno (1:2) oraz Dynamem Kijów (2:4). Drużyna będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o sparingach i dobrze rozpocząć walkę o ligowe punkty.

Radomiak – Wieczysta, historia

Piątkowe spotkanie będzie pierwsyzm meczem w historii między tymi klubami. Do tej pory Radomiak Radom i Wieczysta Kraków nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

Radomiak – Wieczysta, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem piątkowego starcia jest Radomiak Radom. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.60. W przypadku zwycięstwa Wieczystej Kraków wynosi natomiast około 2.70.

Radomiak Wieczysta Kraków Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 15:56

Radomiak – Wieczysta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Radomiaka

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wygraną Wieczystej wygraną Radomiaka

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Radomiak – Wieczysta, przewidywane składy

Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Donis – Balde, Baro, Alves, Luquinhas – Goure

Wieczysta Kraków: Mikułko – Fila, Dujmović, Milić, Vojtko – Knezević, Piazon, Maigaard – Christensen, Feiertag, Lungoyi

Radomiak – Wieczysta, transmisja meczu

Spotkanie Radomiak Radom – Wieczysta Kraków obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w aplikacji Canal+ Sport, a także w usłudze STS TV.

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