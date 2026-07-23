Korona Kielce ogłosiła transfer kolejnego zawodnika. Do zespołu dołączył Morgan Fassbender, który opuścił tym samym Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Skrzydłowy podpisał umowę do połowy 2028 roku.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona wzmacnia się piłkarzem z Niecieczy

Korona Kielce tuż przed startem sezonu dopięła jeszcze jeden transfer. Tego lata działa bardzo aktywnie, a jej ruchy robią wrażenie – wyciągnęła chociażby Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze, Ariela Mosóra z Rakowa Częstochowa czy Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia. W czwartkowy wieczór potwierdziła to, co ostatnio mówiło się w mediach. Do ekipy Jacka Zielińskiego dołączył Morgan Fassbender, były już zawodnik Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Skrzydłowy zakończył miniony sezon spadkiem, ale on sam ostatecznie utrzyma się na poziomie Ekstraklasy. Z Koroną związał się umową do 30 czerwca 2028 roku. Znajduje się w niej także opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem. Pamiętam Koronę z poprzedniego sezonu, a teraz będę tu grał. Pamiętam panującą tu atmosferę i zaangażowanie Kibiców. Jestem niezwykle szczęśliwy, że będę mógł grać dla takiego Klubu. Dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry sezon i jako drużyna pokażemy się ze swojej najlepszej strony – powiedział nowy skrzydłowy Korony.

💥 Morgan Fassbender nowym piłkarzem Korony Kielce! 🟡🔴



27-letni skrzydłowy podpisał z naszym Klubem kontrakt do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.



Morgan, witamy w Kielcach i życzymy Ci samych sukcesów z Koronką na piersi! ✊ pic.twitter.com/ghmLFunq9t — Korona Kielce (@Korona_Kielce) July 23, 2026

Fassbender spędził w Termalice ostatnie trzy lata. Uzbierał dla tego klubu 12 bramek i 8 asyst w 87 występach. Był jednym z motorów napędowych drużyny w poprzednim sezonie, ale nie zdołał pomóc w walce o utrzymanie w Ekstraklasie.