Guimaraes dogadany z nowym klubem. 70 mln funtów to za mało?!

23:14, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Arsenal zbliża się do transferu Bruno Guimaraesa. Fabrizio Romano twierdzi, że między gwiazdą a klubem doszło już do pełnego porozumienia. Pozostaje jedynie przekonać Newcastle United do sprzedaży.

Bruno Guimaraes
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Arsenal szykuje ofertę za Guimaraesa. Piłkarz już uzgodnił warunki

Arsenal przyspiesza i szykuje kolejne transfery. Do tej pory sprowadził Iliana Mesliera oraz Christosa Tzolisa. Kolejnym celem jest wzmocnienie środka pola, a główny kandydat do Bruno Guimaraes. Mikel Arteta nie ma wątpliwości, że to właśnie reprezentant Brazylii będzie idealną opcją dla jego drużyny. Mistrzowie Anglii poczynili postępy i są coraz bliżej pozyskania gwiazdy Newcastle United.

Najnowsze informacje w tym temacie przekazał Fabrizio Romano. Arsenal miał już uzgodnić warunki współpracy z Guimaraesem. Kontrakt zostanie podpisany, gdy tylko kluby osiągną pełne porozumienie. Na dzisiaj Newcastle United wciąż sprzeciwia się jego sprzedaży – to element negocjacji, który ma pomóc w wywalczeniu jak najkorzystniejszych warunków. Kanonierzy natomiast szykują ofertę na poziomie 70 milionów funtów. Spodziewają się, że zostanie ona odrzucona, ale i tak przybliży ich to do sprowadzenia brazylijskiego pomocnika.

28-latek jest zdeterminowany, by zmienić klub. Jego umowa z Newcastle United obowiązuje do połowy 2028 roku. Na St. James’ Park trafił w 2022 roku – od tego czasu stał się czołowym piłkarzem całej Premier League. Na tym poziomie rozegrał w sumie 153 mecze, gromadząc 30 bramek oraz 26 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości