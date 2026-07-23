Guimaraes dogadany z nowym klubem. 70 mln funtów to za mało?!

Arsenal szykuje ofertę za Guimaraesa. Piłkarz już uzgodnił warunki
Arsenal przyspiesza i szykuje kolejne transfery. Do tej pory sprowadził Iliana Mesliera oraz Christosa Tzolisa. Kolejnym celem jest wzmocnienie środka pola, a główny kandydat do Bruno Guimaraes. Mikel Arteta nie ma wątpliwości, że to właśnie reprezentant Brazylii będzie idealną opcją dla jego drużyny. Mistrzowie Anglii poczynili postępy i są coraz bliżej pozyskania gwiazdy Newcastle United.
Najnowsze informacje w tym temacie przekazał Fabrizio Romano. Arsenal miał już uzgodnić warunki współpracy z Guimaraesem. Kontrakt zostanie podpisany, gdy tylko kluby osiągną pełne porozumienie. Na dzisiaj Newcastle United wciąż sprzeciwia się jego sprzedaży – to element negocjacji, który ma pomóc w wywalczeniu jak najkorzystniejszych warunków. Kanonierzy natomiast szykują ofertę na poziomie 70 milionów funtów. Spodziewają się, że zostanie ona odrzucona, ale i tak przybliży ich to do sprowadzenia brazylijskiego pomocnika.
28-latek jest zdeterminowany, by zmienić klub. Jego umowa z Newcastle United obowiązuje do połowy 2028 roku. Na St. James’ Park trafił w 2022 roku – od tego czasu stał się czołowym piłkarzem całej Premier League. Na tym poziomie rozegrał w sumie 153 mecze, gromadząc 30 bramek oraz 26 asyst.