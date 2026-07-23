Guimaraes dogadany z nowym klubem. 70 mln funtów to za mało?!

Arsenal zbliża się do transferu Bruno Guimaraesa. Fabrizio Romano twierdzi, że między gwiazdą a klubem doszło już do pełnego porozumienia. Pozostaje jedynie przekonać Newcastle United do sprzedaży.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Arsenal szykuje ofertę za Guimaraesa. Piłkarz już uzgodnił warunki

Arsenal przyspiesza i szykuje kolejne transfery. Do tej pory sprowadził Iliana Mesliera oraz Christosa Tzolisa. Kolejnym celem jest wzmocnienie środka pola, a główny kandydat do Bruno Guimaraes. Mikel Arteta nie ma wątpliwości, że to właśnie reprezentant Brazylii będzie idealną opcją dla jego drużyny. Mistrzowie Anglii poczynili postępy i są coraz bliżej pozyskania gwiazdy Newcastle United.

Najnowsze informacje w tym temacie przekazał Fabrizio Romano. Arsenal miał już uzgodnić warunki współpracy z Guimaraesem. Kontrakt zostanie podpisany, gdy tylko kluby osiągną pełne porozumienie. Na dzisiaj Newcastle United wciąż sprzeciwia się jego sprzedaży – to element negocjacji, który ma pomóc w wywalczeniu jak najkorzystniejszych warunków. Kanonierzy natomiast szykują ofertę na poziomie 70 milionów funtów. Spodziewają się, że zostanie ona odrzucona, ale i tak przybliży ich to do sprowadzenia brazylijskiego pomocnika.

🚨🔴⚪️ Arsenal have agreed all details of personal terms with Bruno Guimarães and new official bid will follow.#AFC to offer £70m, Newcastle expect to reject but Arsenal feel they can still get it done.



Arteta, pushing: he wants Bruno.



🎥 https://t.co/Lm334hsHQJ pic.twitter.com/Ls7WCKB2bk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026

28-latek jest zdeterminowany, by zmienić klub. Jego umowa z Newcastle United obowiązuje do połowy 2028 roku. Na St. James’ Park trafił w 2022 roku – od tego czasu stał się czołowym piłkarzem całej Premier League. Na tym poziomie rozegrał w sumie 153 mecze, gromadząc 30 bramek oraz 26 asyst.