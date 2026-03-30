Zawisza ogłosił wielki sukces przed meczem z Górnikiem. Będzie święto na trybunach

Zawisza Bydgoszcz ogłosił zakończenie sprzedaży biletów na półfinał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Wszystkie wejściówki znalazły nabywców, a na trybunach zasiądzie 20 tysięcy kibiców.

Na zdjęciu: Piłkarze Zawiszy

Zawisza Bydgoszcz szykuje się na piłkarskie święto

Półfinałowy mecz Pucharu Polski pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Górnikiem Zabrze przyciągnął ogromne zainteresowanie kibiców. Bilety rozeszły się bardzo szybko, co pokazuje skalę mobilizacji fanów i znaczenie tego spotkania dla miasta.

Klub poinformował, że sprzedaż została oficjalnie zamknięta, choć do systemu mogą jeszcze wracać pojedyncze bilety z nieopłaconych rezerwacji. Nie zmienia to faktu, że stadion wypełni się do ostatniego miejsca.

Na trybunach pojawią się także kibice Górnika Zabrze, którzy wykorzystali pełną pulę 1898 wejściówek. Ich obecność podnosi rangę meczu i zapowiada wyjątkową atmosferę na trybunach.

Zawisza przystępuje do tego spotkania jako zespół Betclic 3 Ligi, lecz skala zainteresowania pokazuje aspiracje znacznie wykraczające poza ten poziom. W Bydgoszczy wciąż żywe są marzenia o powrocie do Ekstraklasy i odbudowie silnej marki klubu. Górnik Zabrze pozostaje klubem o bogatej historii, choć na trofeum czeka od sezonu 1988/99. Ostatni raz po Puchar Polski sięgnął w sezonie 1971/72, mając w dorobku sześć takich triumfów.

Wszystko wskazuje na to, że półfinał w Bydgoszczy będzie czymś więcej niż zwykłym meczem. To wydarzenie, które łączy historię, ambicje i ogromne emocje obu środowisk. Z kolei w drugim meczu Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.

