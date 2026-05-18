Xabi Alonso został już ogłoszony nowym trenerem Chelsea. Przyjście Hiszpana jednak nie zmienia transferowych planów klubów. Igor Thiago z Brentfordu pozostaje na celowniku The Blues - przekazuje "TEAMtalk".

Igor Thiago wciąż na radarze Chelsea

Chelsea ostatnio sprawiła sporą niespodziankę piłkarskim fanom. Fabrizio Romano ogłosił, że nowym trenerem na Stamford Bridge zostanie Xabi Alonso. Przyjście Hiszpana jednak nie wywołało trzęsienia ziemi w klubie i wciąż mają ten sam cel transferowy. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że w kręgu zainteresowań londyńczyków pozostaje Igor Thiago z Brentfordu.

Ostatnie miesiące były mocno burzliwe w obozie Chelsea, więc klub chciałby latem przeprowadzić kolejną rewolucję kadrową. W zasadzie na każdej pozycji i nie inaczej jest w środku ataku. Igor Thiago od wielu tygodni jest łączony z przeprowadzką na Stamford Bridge. Wydaje się, że nic nie stanie teraz na przeszkodzie, aby The Blues złożyły latem ofertę za Brazylijczyka.

Warto zaznaczyć, że Chelsea nie jest osamotniona w wyścigu po Igora Thiago. Gwiazda Brentfordu jest także łączona z Manchesterem City. Zapowiada się interesująca walka o transfer Brazylijczyka. Na ten moment jednak to londyńczycy są bardziej zdeterminowani, aby pozyskać bramkostrzelnego snajpera.

Igor Thiago w trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań w koszulce Brentfordu. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 25 trafień. Zawodnik został mianowany nawet do nagrody najlepszego piłkarza sezonu w Premier League.