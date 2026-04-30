Górnik i Raków powalczą o sporą kasę. Tyle dostanie zwycięzca Pucharu Polski

Górnik Zabrze i Raków Częstochowa to finaliści tegorocznej edycji STS Pucharu Polski. Oprócz trofeum i prawa gry w el. Ligi Europy do zgarnięcia jest także pokaźna premia dla zwycięzcy. Triumfator otrzyma od PZPN aż 5 milionów złotych.

PressFocus Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga i Lukas Ambros

5 mln zł dla zwycięzcy STS Pucharu Polski – Górnik i Raków mają o co grać

Już w najbliższą sobotę 2 maja 2026 roku tradycyjnie na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się finał STS Pucharu Polski. Do wielkiego finału awansował Górnik Zabrze oraz Raków Częstochowa. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:00, a poprowadzi go sędzia Jarosław Przybył.

Stawka spotkania będzie ogromna dla obu drużyn. Górnik walczy o pierwsze trofeum od 1988 roku, gdy wygrali mistrzostwo oraz superpuchar Polski. Z kolei Raków chce powtórzyć sukces z 2022 oraz 2023 roku i ponownie wygrać krajowy puchar. Zwycięzca otrzyma także prawo gry w eliminacjach Ligi Europy od 3. rundy, a więc od fazy ligowej europejskich pucharów dzielić ich będzie jeden wygrany dwumecz. To jednak nie wszystko, ponieważ PZPN przygotował dla triumfatora rozgrywek również nagrodę finansową.

Z regulaminu STS Pucharu Polski dowiadujemy się, że zwycięzca finałowego meczu zgarnie aż 5 milionów złotych. Dla przegranego zespołu pozostanie kwota miliona złotych w formie premii. Górnik i Raków mają o co grać, ponieważ do podniesienia z murawy jest spora kasa.

W tym sezonie Górnik i Raków rywalizowali dwukrotnie o ligowe punkty. W obu przypadkach lepsi byli podopieczni Michala Gasparika. Przed własną publicznością w rundzie jesiennej wygrali (3:1). Z kolei na jesień wygrali wyjazdowe starcie w Częstochowie (1:0).