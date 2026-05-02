Gasparik zdradził. To powiedział bohaterowi meczu

21:10, 2. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa i sięgnął po Puchar Polski. Na konferencji prasowej Michal Gasparik nie ukrywał radości.

Weronika Morciszek/ PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik (Górnik Zabrze - Raków Częstochowa)

Gasparik: to przed spotkaniem powiedziałem Massimo

Dwa gole, po jednym w każdej połowie, i zasłużone zwycięstwo – Górnik Zabrze zatrzymał Raków Częstochowa i po raz siódmy w swojej historii wygrał Puchar Polski. Michal Gasparik, który wcześniej trzykrotnie triumfował w Pucharze Słowacji ze Spartakiem Trnawa, miał powody do dumy ze swoich podopiecznych.

– Zagraliśmy świetny mecz. Wszystko robiliśmy tak, jak powinniśmy, nie popełnialiśmy błędów. Zostawiliśmy naprawdę dużo zdrowia na bosku. Czułem się tak, jakbyśmy grali u siebie w domu. Kibice dali nam dodatkową energię. Pierwsza bramka była decydująca dla losów spotkania. Później czekaliśmy na kontrataki – przyznał szkoleniowiec Zabrzan. 

– Powiedziałem Roberto Massimo, że przed nami wyjątkowy mecz i drugiej podobnej okazji już nie będzie. A on rozegrał znakomite spotkanie. Jego trafienie było decydujące – kontynuował trener Górników. – Dziękuję władzom klubu i moim zawodnikom za szansę i zaufanie, jakie otrzymałem tutaj, w Polsce. To nie jest proste, zwłaszcza dla szkoleniowca z zagranicy. Cieszę się, że stałem się częścią tej historii. Ten klub dług czekał na taki sukces – dodał Gasparik.

