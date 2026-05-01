Legia z szansą na transfer z Ekstraklasy. Te słowa mówią wszystko

18:17, 1. maja 2026
Michał Stompór
Legia Warszawa ma spore szanse na pozyskanie zawodnika występującego w Ekstraklasie. Potwierdzają to słowa Wojciecha Cygana. Prezes Rakowa Częstochowa rozmawiał z dziennikarzami portalu Meczyki.pl.

Paweł Jaskółka/ PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun (Lech Poznań - Legia Warszawa)

Legia bliska pozyskania doświadczonego obrońcy

Już w sobotę odbędzie się wielki finał Pucharu Polski. Na PGE Narodowym dojdzie do spotkania Górnik ZabrzeRaków Częstochowa. W poprzedniej edycji triumfowała Legia Warszawa, która tym razem pożegnała się z rozgrywkami już na etapie 1/16 finału. Wojskowi zostali wyeliminowani przez Pogoń Szczecin.

Dzień przed meczem obaj finaliści odwiedzili arenę jutrzejszych zmagań. Na stadionie pojawił się m.in. Wojciech Cygan. Prezes dwukrotnego zdobywcy PP został zapytany o pogłoski dotyczące jednego z piłkarzy ekipy z Częstochowy. Czy Zoran Arsenić po sezonie dołączy do Legii?

– Na razie z tego co wiem, to Zoran Arsenić jest za mną, trenuje w barwach Rakowa i do końca sezonu pewnie będzie to czynił. Natomiast, co będzie w przyszłym sezonie, to jeszcze usiądziemy i będziemy oficjalnie ogłaszać. Ja czytam te doniesienia i przyznam szczerze, że nie zdziwiłbym się, gdyby w przyszłości Zoran podjął współpracę z Markiem Papszunem. Wiem, jak dobrze współpracowali ci dwaj panowie w Rakowie Częstochowa – przyznał prezes Rakowa w rozmowie z dziennikarzami portalu Meczyki.pl.

Kontrakt Chorwata obowiązuje tylko do 30 czerwca. To oznacza, że po jego wygaśnięciu będzie mógł zasilić szeregi nowego pracodawcy jako wolny zawodnik.

