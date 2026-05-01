Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: składy, sytuacja kadrowa i statystyki [MECZ TYGODNIA]

Górnik Zabrze i Raków Częstochowa to finałowa para STS Pucharu Polski w sezonie 2025/2026. Wielki finał odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Sprawdź prognozowane składy, sytuację kadrową obu drużyn oraz najważniejsze statystyki.

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Łubik i Jarosław Kubicki

Sytuacja kadrowa przed meczem Górnik – Raków

W zdecydowanie lepszej sytuacji kadrowej przed finałem Pucharu Polski jest Górnik Zabrze. Michal Gasparik będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Jedynym znakiem zapytania jest Erik Janza, który ostatnio borykał się z kontuzją. Słoweniec opuścił ostatnie ligowe starcie z Jagiellonią Białystok. Kapitan pojechał z resztą zespołu do Warszawy, a nawet będzie obecny na przedmeczowej konferencji prasowej, ale nie wiadomo, czy zagra.

Inaczej wygląda sytuacja w Rakowie Częstochowa. W przypadku Medalików wiemy na pewno, że nie zagra trzech piłkarzy. Ostatnio kontuzji doznali Karol Struski i Michael Ameyaw. Obaj zawodnicy na pewno nie wystąpią w finałowym starciu. Dodatkowo od dłuższego czasu wyłączony z gry jest Eric Otieno, którego również nie zobaczymy.

Przewidywane składy na mecz Górnik – Raków

Górnik: Łubik – Zmrzly, Josema, Janicki, Sacek – Hellebrand, Ambros, Sadilek – Chłań, Ikia Dimi – Liseth

Raków: Zych – Svarnas, Racovitan, Dawidowicz – Silva, Bulat, Repka, Tudor – Ivi, Brunes, Makuch

Droga Górnika Zabrze do finału Pucharu Polski

Górnik Zabrze w drodze do finału STS Pucharu Polski rozegrał pięć spotkań. W trzech z nich musieli rywalizować z inną drużyną PKO BP Ekstraklasy. Rozgrywki pucharowe rozpoczęli od zwycięstwa z czwartoligowymi rezerwami Legii. Następnie wygrywali z Arką Gdynia, Lechią Gdańsk i Lechem Poznań. W półfinale zmierzyli się ponownie z czwartoligowym zespołem, ale tym razem był to Zawisza Bydgoszcz. Co ciekawe, w każdym z pięciu meczów musieli grać na stadionie rywala.

1.runda – Legia II Warszawa (W) 3:0

1/16 finału – Arka Gdynia (W) 2:1

1/8 finału – Lechia Gdańsk (W) 3:1

1/4 finału – Lech Poznań (W) 1:0

1/2 finału – Zawisza Bydgoszcz (W) 1:0

Droga Rakowa Częstochowa do finału Pucharu Polski

Raków w drodze na PGE Narodowy zagrał o jeden mecz mniej. Drużyna z Częstochowy przystąpiła do rozgrywek dopiero w 1/16 finału. Na start pokonali Cracovię przed własną publicznością. Potem mieli więcej szczęścia w losowaniu, trafiając na pierwszoligowy Śląsk Wrocław i czwartoligową Avię Świdnik. W półfinale po szalonym spotkaniu wygrali w rzutach karnych z GKS-em Katowice.

1/16 finału – Cracovia (D) 3:0

1/8 finału – Śląsk Wrocław (W) 2:1

1/4 finału – Avia Świdnik (W) 2:1 dog.

1/2 finału – GKS Katowice 4:4 k. 4:2

Najważniejsze statystyki dot. Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa

Górnik Zabrze kontynuuje serię dziewięciu meczów z rzędu bez porażki. W tym czasie odnieśli sześć zwycięstw i doznali trzech porażek. Ostatni raz schodzili z boiska pokonani 28 lutego 2026 roku w ligowym starciu z GKS-em Katowice.

Raków Częstochowa ma na swoim koncie passę sześciu meczów z rzędu bez porażki. Ich bilans to trzy zwycięstwa i trzy remisy. Ostatnia porażka miała miejsce 19 marca w Lidze Konferencji w rewanżowym spotkaniu z Fiorentiną.

Podopieczni Łukasza Tomczyka tracili przynajmniej jednego gola w każdym z ostatnich dziewięciu spotkań. Ostatni raz czyste konto zachowali w ligowym starciu z Pogonią Szczecin, które odbyło się 8 marca.

W ostatnich sześciu meczach Górnika Zabrze, w których padały bramki, Trójkolorowi jako pierwsi zdobywali gola w pięciu spotkaniach. Jedynie w meczu z Legią Warszawa musieli gonić wynik.