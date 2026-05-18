Legenda wskazała następcę Casemiro! Manchester United dostał jasną radę

17:09, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sky Sports / DevilPage

Manchester United lada moment przestanie mieć w swoich szeregach Casemiro. Gary Neville natomiast na łamach "Sky Sports" wskazał na Elliota Andersona jako idealnego następcę Brazylijczyka.

Casemiro
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Elliot Anderson powinien zastąpić Casemiro w Manchesterze United, zdaniem Garry’ego Neville’a

Old Trafford po sobotnim meczu Manchesteru United z Nottingham Forest (3:2) pożegnało Casemiro. Brazylijczyk wraz z końcem sezonu przestanie być zawodnikiem angielskiego zespołu. Tymczasem Gary Neville postanowił podpowiedzieć swojemu ukochanemu klubowi. Były defensor na łamach „Sky Sports” zdradził, że idealnym następcą 34-latka byłby Elliot Anderson z Nottingham Forest.

Manchester United musi pozyskać 25-letnią lub 26-letnią wersję Casemiro. Problem polega na tym, że w obecnych czasach to koszt około 100 milionów funtów. Bardzo trudno będzie znaleźć piłkarza potrafiącego grać tak głową w obu polach karnych – mówił Gary Neville.

Manchester United musi szukać piłkarzy, którzy albo są bardzo młodzi i mają apetyt na to, aby się rozwijać lub zawodników gotowych do gry w Premier League. Taki jest Elliot Anderson – podkreślił.

Od wielu tygodni Manchester United wykazuje zainteresowanie Elliotem Andersonem. Mówi się, że Czerwone Diabły są faworytem w wyścigu po gwiazdę Nottingham Forest. Klub z Old Trafford musi mieć jednak, na uwadze, że zawodnik jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Reprezentant Anglii jest także łączony z Manchesterem City.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości