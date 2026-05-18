Manchester United lada moment przestanie mieć w swoich szeregach Casemiro. Gary Neville natomiast na łamach "Sky Sports" wskazał na Elliota Andersona jako idealnego następcę Brazylijczyka.

Old Trafford po sobotnim meczu Manchesteru United z Nottingham Forest (3:2) pożegnało Casemiro. Brazylijczyk wraz z końcem sezonu przestanie być zawodnikiem angielskiego zespołu. Tymczasem Gary Neville postanowił podpowiedzieć swojemu ukochanemu klubowi. Były defensor na łamach „Sky Sports” zdradził, że idealnym następcą 34-latka byłby Elliot Anderson z Nottingham Forest.

– Manchester United musi pozyskać 25-letnią lub 26-letnią wersję Casemiro. Problem polega na tym, że w obecnych czasach to koszt około 100 milionów funtów. Bardzo trudno będzie znaleźć piłkarza potrafiącego grać tak głową w obu polach karnych – mówił Gary Neville.

– Manchester United musi szukać piłkarzy, którzy albo są bardzo młodzi i mają apetyt na to, aby się rozwijać lub zawodników gotowych do gry w Premier League. Taki jest Elliot Anderson – podkreślił.

Od wielu tygodni Manchester United wykazuje zainteresowanie Elliotem Andersonem. Mówi się, że Czerwone Diabły są faworytem w wyścigu po gwiazdę Nottingham Forest. Klub z Old Trafford musi mieć jednak, na uwadze, że zawodnik jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Reprezentant Anglii jest także łączony z Manchesterem City.