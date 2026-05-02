Znamy składy na finał Pucharu Polski! Tak zagrają Górnik i Raków

14:54, 2. maja 2026 16:02, 2. maja 2026
Źródło: Górnik Zabrze, Raków Częstochowa

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa to decydujący mecz o Puchar Polski. Kto okaże się lepszy w finale i sięgnie po trofeum na PGE Narodowym? Znamy oficjalne składy na to spotkanie.

Grzegorz Misiak/ PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

Trudno wskazać faworyta finałowego pojedynku. Górnik Zabrze od początku marca rozegrał dziewięć meczów i nie zanotował ani jednej porażki, natomiast Raków Częstochowa może pochwalić się serią sześciu pojedynków z rzędu bez przegranej. Medaliki w pięciu ostatnich edycjach dwukrotnie sięgnęły po Puchar Polski (2021 i 2022), a w 2023 roku zagrały w finale.

Drużyna Michala Gasparika w drodze na PGE Narodowy pokonała Legię II Warszawa, Arkę Gdynia, Lechię Gdańsk, Lecha Poznań i Zawiszę Bydgoszcz. Natomiast podopieczni Łukasza Tomczyka (a wcześniej Marka Papszuna) wygrali z Cracovią, Śląskiem Wrocław, Avią Świdnik i GKS-em Katowice.

Jak zagrają obie ekipy? Poznaliśmy oficjalne składy na finał. Zabrzanie wystawią ofensywę złożoną z Roberto Massimo, Sondre Lisetha i Maksyma Chłania. Natomiast Częstochowianie będą niepokoić rywali tercetem Ivi Lopez, Patryk Makuch, Jonatan Braut Brunes.

Górnik Zabrze: Łubik – Janża, Josema, Janicki, Sacek – Sadilek, Hellebrand, Kubicki – Massimo, Liseth, Chłań

Raków Częstochowa: Zych – Jean Carlos, Svarnas, Racovitan, Dawidowicz, Tudor – Repka, Bulat – Ivi Lopez, Makuch – Braut Brunes

