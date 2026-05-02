Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski. Tyle zarobi za trofeum

Górnik z trofeum! Pięć milionów złotych na koncie

Górnik Zabrze sięgnął po triumf w finale STS Pucharu Polski, pokonując Raków Częstochowa (2:0) w spotkaniu rozegranym na PGE Narodowym w Warszawie. To wielki sukces zespołu z Zabrza, który po raz siódmy w historii sięgnął po prestiżowe trofeum. O zwycięstwie Górnika przesądziły bramki zdobyte przez Roberto Massimo oraz Maksyma Chłania.

Raków kończył mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jonatana Brunesa, który brutalnie sfaulował Lukasa Podolskiego. Górnik otrzyma za zwycięstwo dokładnie pięć milionów złotych. Dodatkowo wygrana zapewnia drużynie udział w europejskich pucharach, co otwiera przed zespołem nowe możliwości rozwoju. W tabeli PKO BP Ekstraklasy zespół prowadzony przez Michala Gasparika zajmuje obecnie drugie miejsce i ma wielkie szanse na awans do eliminacji Ligi Mistrzów.

Dzięki triumfowi w Pucharze Polski ścieżka europejska dla Górnika będzie krótsza. Drużyna rozpocznie rywalizację od trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy, jeśli nie zakończy rozgrywek przynajmniej na drugiej lokacie. Choć Raków przegrał finał, również może liczyć na solidną nagrodę finansową. Do częstochowskiego klubu trafi dokładnie milion złotych.

Medaliki zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli i tracą sześć punktów do lidera Lecha Poznań. Piłkarze Górnika szykują się do ligowej rywalizacji przeciwko Zagłębiu Lubin w ramach 32. kolejki, zaś Częstochowianie do piątkowego starcia z Koroną Kielce.