Górnik Zabrze otworzył wynik pojedynku o Puchar Polski. Podopieczni Michala Gasparika w 32. minucie wykorzystali stały fragment gry i zaskoczyli Raków Częstochowa.

Puchar Polski: Górnik z pierwszym golem finału

Finałowe starcie na PGE Narodowym zdecydowanie lepiej rozpoczął Raków Częstochowa. Drużyna Łukasza Tomczyka była bardziej aktywna i regularnie wyprowadzała ataki na bramkę strzeżoną przez Marcela Łubika. Jednak dwukrotnym zdobywcom Pucharu Polski brakowało udokumentowania przewagi. Górnik Zabrze musiał się bronić, ale robił to wyjątkowo skutecznie.

W 32. minucie ekipa Michala Gasparika wywalczyła rzut rożny z prawej strony boiska. Z narożnika znakomicie dośrodkował Erik Janża, który posłał piłkę prosto na głowę Roberto Massimo. Niemiec uprzedził Jonatana Bratua Brunesa i strzałem przy słupku pokonał Oliwiera Zycha.

Górnik Zabrze otworzył wynik finału STS Pucharu Polski ⚽️



Górnik utrzymał korzystny wynik do końca pierwszej połowy. Zabrzanie zeszli na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Raków nie zdołał oddać ani jednego celnego strzału – Łubik przed zmianą stron nie musiał interweniować.