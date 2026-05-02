Puchar Polski: Górnik z pierwszym golem finału
Finałowe starcie na PGE Narodowym zdecydowanie lepiej rozpoczął Raków Częstochowa. Drużyna Łukasza Tomczyka była bardziej aktywna i regularnie wyprowadzała ataki na bramkę strzeżoną przez Marcela Łubika. Jednak dwukrotnym zdobywcom Pucharu Polski brakowało udokumentowania przewagi. Górnik Zabrze musiał się bronić, ale robił to wyjątkowo skutecznie.
W 32. minucie ekipa Michala Gasparika wywalczyła rzut rożny z prawej strony boiska. Z narożnika znakomicie dośrodkował Erik Janża, który posłał piłkę prosto na głowę Roberto Massimo. Niemiec uprzedził Jonatana Bratua Brunesa i strzałem przy słupku pokonał Oliwiera Zycha.
Górnik utrzymał korzystny wynik do końca pierwszej połowy. Zabrzanie zeszli na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Raków nie zdołał oddać ani jednego celnego strzału – Łubik przed zmianą stron nie musiał interweniować.