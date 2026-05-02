Dwa gole i brutalny faul w końcówce! To zwycięzca Pucharu Polski! [WIDEO]

18:01, 2. maja 2026
Michał Stompór
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze to decydujące spotkanie o Puchar Polski. W meczu na PGE Narodowym lepsi okazali się podopieczni Michala Gasparika i to oni sięgnęli po prestiżowe trofeum.

Obserwuj nas w
Weronika Morciszek/ PressFocus

Faworyt? Żadna z drużyn nie miała wyraźnie większych szans na zwycięstwo. Zarówno Raków Częstochowa, jak i Górnik Zabrze przystępowały do tego spotkania po serii meczów bez porażki. Na potencjalny triumf Medalików mogło wskazywać doświadczenie, a więc wygrana w 2021 i 2022 roku, a także finał w 2023 roku.

Częstochowianie lepiej rozpoczęli rywalizację na PGE Narodowym, ale brakowało im konkretów. W 32. minucie Zabrzanie skutecznie odpowiedzieli na dłuższy okres dominacji przeciwników. Roberto Massimo popisał się celną główką po dośrodkowaniu Erika Janży z narożnika boiska.

Po zmianie stron Raków wcale nie prezentował się lepiej. Marazm w szeregach przeciwników wykorzystali zawodnicy Michala Gasparika. W 65. minucie nieudanie wybijał Fran Tudor, a futbolówkę przejął Maksym Chłań, który płaskim strzałem z dystansu zaskoczył Oliwiera Zycha.

Więcej goli na PGE Narodowym już nie padło. Górnik Zabrze utrzymał korzystny wynik i po raz szósty w swojej historii sięgnął po Puchar Polski. Raków kończył mecz w dziesiątkę – czerwoną kartkę za brutalny atak na Lukasa Podolskiego obejrzał Jonatan Braut Brunes.

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze 0:2 (0:1)

Massimo 32′, Chłań 65′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości