Raków Częstochowa - Górnik Zabrze to decydujące spotkanie o Puchar Polski. W meczu na PGE Narodowym lepsi okazali się podopieczni Michala Gasparika i to oni sięgnęli po prestiżowe trofeum.

Faworyt? Żadna z drużyn nie miała wyraźnie większych szans na zwycięstwo. Zarówno Raków Częstochowa, jak i Górnik Zabrze przystępowały do tego spotkania po serii meczów bez porażki. Na potencjalny triumf Medalików mogło wskazywać doświadczenie, a więc wygrana w 2021 i 2022 roku, a także finał w 2023 roku.

Częstochowianie lepiej rozpoczęli rywalizację na PGE Narodowym, ale brakowało im konkretów. W 32. minucie Zabrzanie skutecznie odpowiedzieli na dłuższy okres dominacji przeciwników. Roberto Massimo popisał się celną główką po dośrodkowaniu Erika Janży z narożnika boiska.

Po zmianie stron Raków wcale nie prezentował się lepiej. Marazm w szeregach przeciwników wykorzystali zawodnicy Michala Gasparika. W 65. minucie nieudanie wybijał Fran Tudor, a futbolówkę przejął Maksym Chłań, który płaskim strzałem z dystansu zaskoczył Oliwiera Zycha.

— TVP SPORT (@sport_tvppl) May 2, 2026

Więcej goli na PGE Narodowym już nie padło. Górnik Zabrze utrzymał korzystny wynik i po raz szósty w swojej historii sięgnął po Puchar Polski. Raków kończył mecz w dziesiątkę – czerwoną kartkę za brutalny atak na Lukasa Podolskiego obejrzał Jonatan Braut Brunes.

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze 0:2 (0:1)

Massimo 32′, Chłań 65′