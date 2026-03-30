Inter wskazał nowy cel transferowy. Alternatywa dla Vicario

Robin Risser znalazł się na radarze Interu jako jedna z opcji na przyszłość. Według Calciomercato, klub analizuje różne scenariusze, a wybór będzie zależeć od obranej strategii na koniec sezonu.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Christian Chivu

Inter szuka bramkarza między doświadczeniem a przyszłością

Inter koncentruje się na znalezieniu nowego bramkarza i dokładnie analizuje dostępne opcje. Priorytetem pozostaje Guglielmo Vicario z Tottenhamu, który łączy doświadczenie z odpowiednim poziomem sportowym i finansowym.

W klubie podkreśla się, że to gracz silny psychicznie i gotowy do gry na wysokim poziomie. Bramkarz musi radzić sobie z presją San Siro i spełniać oczekiwania w kluczowych momentach. Dlatego preferowany jest profil zawodnika bardziej doświadczonego.

Jednocześnie Inter przygotowuje szerszą listę kandydatów, którą przedstawi właścicielowi podczas planowanych spotkań w kwietniu. Analizowane będą zarówno koszty, jak i potencjał rozwojowy zawodników. To element strategii dostosowanej do możliwości finansowych.

W tym kontekście pojawia się Robin Risser z Lens, który jest postrzegany jako opcja przyszłościowa. Młody bramkarz wyróżnia się osobowością i potencjałem, a jego rozwój przyciąga uwagę skautów. Klub posiada już szczegółowe raporty na jego temat.

Na ten moment Risser nie jest pierwszym wyborem, lecz jego znaczenie może wzrosnąć. Wszystko zależy od kierunku, jaki Inter obierze po wewnętrznych analizach. Jeśli priorytetem stanie się rozwój młodych zawodników, jego kandydatura może szybko zyskać na znaczeniu.