GKS Tychy sprawił kolejną niespodziankę w 1/32 finału STS Pucharu Polski. Drużyna Rene Pomsa pokonała na swoim stadionie ŁKS (1:0) i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Damian Kądzior

GKS Tychy uciszył ŁKS. Jeden moment przesądził o awansie

GKS Tychy mierzył się w czwartkowe popołudnie po raz drugi w tym roku z ŁKS-em. O ile w kwietniu, stawką była dla ekipy ze Śląska walka o ligowy byt, to tym razem drużyna Rene Pomsa walczyła z ekipą Grzegorza Szoki o awans do 1/16 finału krajowego pucharu. Eksperci przekonywali, że faworytem rywalizacji byli goście. Tyszanie liczyli jednak w wykorzystanie atutu własnego boiska.

GKS Tychy od pierwszego gwizdka arbitra starał się narzucić rywalom swoje warunki, ale ŁKS skutecznie odpowiedział na próby gospodarzy. Spotkanie było wyrównane, a żadna ze stron nie potrafiła tak naprawdę na dłużej przejąć pełnej kontroli nad wydarzeniami na boisku.

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Najbliżej otwarcia wyniku był w pierwszej połowie Daniel Hoyo-Kowalski. Defensior gospodarzy w 12. minucie wygrał pojedynek w powietrzu po rzucie rożnym i posłał piłkę w kierunku bramki ŁKS-u. Futbolówka zatrzymała się jednak na poprzeczce. Kilka minut później gospodarze ponownie zagrozili, lecz tym razem dobrze spisał się Łukasz Bomba, broniąc uderzenie Damiana Kądziora.

Walka o awans do 1/16 finału @PZPNPuchar z udziałem GKS-u Tychy i ŁKS-u trwa ⚽



Kto będzie górą w meczu przyjaźni? 🤔#PucharPolski #TYCŁKS pic.twitter.com/nJYr2KpXil — Goal.pl (@goalpl) September 3, 2026

Po zmianie stron obraz gry niewiele się zmienił. Tyszanie częściej próbowali budować akcje skrzydłami, jednak dośrodkowania nie przynosiła oczekiwanego efektu. Tymczasem w 53. minucie gospodarze mieli sporo szczęścia. Kądzior wykorzystał błąd Bomby i posłał piłkę wzdłuż linii bramkowej, lecz Mateusz Lewandowski w walce o futbolówkę sfaulował golkipera ŁKS-u.

Ogólnie tempo po przerwie nieco spadło, a kolejne minuty upływały pod znakiem walki w środku pola. Obie drużyny próbowały znaleźć lukę w defensywie przeciwnika, ale na tablicy wyników nadal widniał bezbramkowy remis. W końcu w 79. minucie na strzał z rzutu wolnego zdecydował się Damian Kądzior i to była słuszna decyzja. Były reprezentant Polski otworzył rezultat rywalizacji.

Damian Kądzior precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego dał prowadzenie GKS-owi Tychy w meczu z ŁKS-em w 1. rundzie STS Pucharu Polski.



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Do końca zawodów wynik już się nie zmienił. Tym samym GKS wywalczył awans do kolejnej fazy rozgrywek. Swojego rywala Tyszanie poznają 17 września, gdy odbędzie się losowanie par 1/16 finału STS Pucharu Polski. Tymczasem już w weekend GKS i ŁKS rozegrają spotkania ligowej. Ślązaków czeka potyczka z Avią Świdnik, a Łodzianie zmierzą się z Arką Gdynia.

GKS Tychy – Łódzki KS 1:0 (0:0)

1:0 Damian Kądzior 77′

