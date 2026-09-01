Wisła Kraków odpadła z Pucharu Polski! Koszmar zaczął się w 31. minucie [WIDEO]

Wisła Kraków przegrała na wyjeździe z Odrą Opole, przez co odpadła z Pucharu Polski (1:2). Wszystko zaczęło się psuć w 31. minucie, gdy czerwoną kartkę dostał Marko Bozić. W drugiej połowie kontuzji doznał bramkarz Białej Gwiazdy - Patryk Letkiewicz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patryk Letkiewicz

Sensacja w Pucharze Polski! Wisła Kraków za burtą

Wisła Kraków przyzwoicie rozpoczęła rozgrywki ligowe, notując trzy zwycięstwa w sześciu meczach w Ekstraklasie. W efekcie zajmują wysokie 3. miejsce w tabeli z dorobkiem dziesięciu punktów. Nic więc dziwnego, że w starciu z Odrą Opole w ramach 1/32 finału Pucharu Polski byli zdecydowanym faworytem.

Początek meczu w Opolu wskazywał na to, że podopieczni Mariusza Jopa sprostają wyzwaniu i wywiążą się z roli faworyta. Już w 16. minucie krakowski klub wyszedł na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Maciej Kuziemka, który świetnie wykończył akcję w polu karnym efektownym uderzeniem.

Wydawało się, że kolejne bramki są kwestią czasu. Zamiast tego w 31. minucie wszystko zaczęło się sypać. Czerwoną kartkę zobaczył Marko Bozić za atak wyprostowaną nogą w rywala. Sędzia początkowo pokazał żółtą kartkę, ale zmienił decyzję po analizie VAR.

Marko Božić wylatuje z boiska i Wisła musi grać w dziesiątkę!



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Pierwszy kwadrans drugiej połowy to wręcz festiwal błędów w wykonaniu piłkarzy Wisły Kraków. Najpierw w 52. minucie koszmarny błąd popełnił Patryk Letkiewicz, który źle zachował się przy dośrodkowaniu rywali, dzięki czemu Odra Opole doprowadziła do remisu.

Pomyłka Letkiewicza, którą efektownie wykorzystał Szysz!



Tak Odra Opole wyrównała w meczu z Wisłą Kraków.



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Osiem minut później podopieczni Łukasza Tomczyka byli już na prowadzeniu. Tym razem bramkę strzelił Michał Feliks, wykorzystując ponownie błąd Patryka Letkiewicza do spółki z Jamesem Igbekeme. Na dodatek z powodu kontuzji szkoleniowiec Wisły musiał zmienić bramkarza. Na boisku zameldował się Bartosz Neugebauer.

Wynik już się nie zmienił, choć Wisła starała się doprowadzić do wyrównania i ewentualnej dogrywki. Dogodną okazję zmarnował m.in. Julius Ertlthaler, Kacper Duda oraz Maciej Kuziemka. Finalnie to Odra Opole mogła cieszyć się ze zwycięstwa i awansu do następnej rundy.

Odra Opole 2:1 Wisła Kraków (52′ Szysz, 60′ Feliks – 16′ Kuziemka)

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